X Congreso de Cruceros en Uruguay

En este marco el director ejecutivo de CLIA (Cruise Lines International Association) Sr. Marco Ferraz, conversó con El Observador sobre el cambio en la matriz energética y la aplicación de nuevas políticas de sustentabilidad: "Estamos trabajando con la región de Sudamérica para actualizar la oferta de combustibles verdes, para el futuro próximo y también la gestión de energía eléctrica en los puertos. En Europa en 2030, se va a operar en todos los puertos que tienen energía eléctrica y si no tiene, no es posible hacer la operación. Tenemos que prepararnos para el futuro próximo, tanto en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Si queremos un futuro con navíos de cruceros acá, tenemos que estar preparados, no solo su energía, sino con combustibles verdes, hay que tener el suministro de combustible variados acá. En la OMI (Organización Marítima Internacional) están estudiando los mejores combustibles, pero hay que tener los mejores a escala y a precios competitivos".