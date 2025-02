Un Título Viejo, otra liguilla con la ñata contra el vidrio, ecos de Varones Carnaval y los sobres del jurado

Tardó dos años en volver: la pandemia por covid impidió el carnaval de 2021 y faltó por decisión propia en 2022. Para 2023, 2024 y 2025 logró un cupo en la prueba de admisión y luego nunca logró estar entre las 10 top.

Este año, como mucho, ocupará el sitio 11 entre 22, cuando exhibió un espectáculo con méritos para estar varios escalones más arriba.

Poco trabajo para muchos y mucho trabajo para pocos

Ximena Revella –letrista e integrante de la Comisión de Género de la murga– y Fabricio Speranza –uno de sus directores responsables y cupletero (entre otras responsabilidades)– recibieron a El Observador en la casa de la murga, el Teatro Flor de Maroñas, para hablar de lo que pasó.

En los tablados UTV está en el conjunto de murgas que está lejos de las tres o cuatro que superarán los 100 contratos, pero también bastante arriba de las menos contratadas.

“Entendemos que, en relación a cómo funcionó el espectáculo con la gente, trabajamos menos de lo que nos hubiese gustado (…), tenemos un carnaval con pocos tablados, de poco trabajo para muchos y de mucho trabajo para pocos”, comentó Fabricio, aludiendo a “un problema que no es solo de Un Título Viejo, viene desde hace unos cuantos carnavales y para no ser hipócrita nos tocó ser la murga de 120 o 130 tablados”.

En un mensaje en Instagram la murga, tras la eliminación, trasladó varias reflexiones y entre ellas una relacionada con lo anterior: “Que haya más tablados, pero sobre todo que los tablados lleven a los conjuntos, el concurso es adentro del Teatro de Verano, afuera del teatro no hay premios, hay gente que lucha el día, la pasa mal, tiene dolores y fracasos, va al tablado para reírse y zafar. Y desde adentro sacar un conjunto en carnaval es un laburo enorme que no se paga ni con 200 tablados, hagamos espacio para enriquecer el arte, la competencia es secundaria, o el carnaval es mentira”.

"Nos daban en los puestos de arriba"

Pocos días después del primer fallo de este jurado en el concurso, Fabricio, sobre la presencia de UTV en el segmento de 12 murgas eliminadas, dijo: “Hasta saberse el pasaje a la liguilla la discusión era parecida a la de 2020 y no sé si ganábamos o no, sí sé que no hubo ningún medio de comunicación donde estuviese la duda de si estábamos en la liguilla, es más, nos daban en los puestos de arriba”.

Saliendo del microclima en el que opinan periodistas expertos o abonados al Teatro de Verano, esa percepción –añadió–, que la murga estaba en un gran año, “era algo que entre los vecinos en los tablados era mucho más latente”.

Ximena recordó que en la madrugada del lunes estaba mirando por TV Ciudad el anuncio de los clasificados a la liguilla y cuando faltó el nombre de la murga eso la sorprendió y que eso se potenció cuando fue escuchando que los periodistas, que no son juez ni parte, también exteriorizaban esa sensación.

Tras la eliminación, en el mensaje que Un Título Viejo dirigió “a las familias, amigos y todo el público carnavalero” (ver el contenido completo en este enlace), entre otras consideraciones se expresó como anhelo que “en la competencia los puntos vayan al laburo hecho, no a la coincidencia ideológica o los prejuicios reaccionarios de nadie… no es tanto pedir, ¿o sí?”.

Sobre ese deseo, Fabricio puntualizó: “No consideramos que el jurado haya actuado efectivamente desde ese lugar, queremos creer que no viene por ese lado, sí es real que eso es algo que se está cuestionando mucho la gente en general”, reconoció.

¿Pase de factura por Varones Carnaval?

Apenas UTV quedó fuera de carrera, en el mundo de las redes sociales, como en charlas en ámbitos carnavaleros (y en otros), comenzó a afirmarse que a esta murga, como a otros colectivos e individualidades, les siguen pasando factura por la presencia de nombres y apellidos de componentes en las listas de Varones Carnaval.

“Una cosa es lo que sucede en carnaval y otra cosa es lo que dicen que sucede… no queremos hacer como que no escuchamos, si están diciendo que te están cobrando algo eso, hablo de que se diga eso, está pasando y no es algo de este año. Y no es el carnaval que deseamos, queremos un carnaval donde el ojo esté sobre lo que cultural y socialmente implica el carnaval, acá generamos cosas con el barrio, empezamos a abrazar otras problemáticas y todos, ni que hablar que el Estado también, el carnaval que debemos visualizar es ese”, reflexionó Fabricio.

No generalizar y decir que "el jurado nos mató"

¿Por qué la murga no está entre las 10 mejores? “Todos estamos teorizando, la única información es que no pasamos, no sabemos por qué… pero estoy casi seguro que cuando se abran los sobres más de un jurado quedará sorprendido… no podemos generalizar y decir ‘el jurado nos mató’, no sabemos cómo fueron las cosas”.

Enfatizó, en ese momento, que “sí defendemos que en esta murga debemos tener el mismo derecho a ser juzgados desde el mismo lugar que están siendo juzgados todos en el concurso”.

Recordó que cierta vez un periodista sugirió, “lo hizo buscando defender a la murga”, que si les iban a seguir pasando factura era mejor que no los dejaran participar… “y no queremos eso, no nos parece bien, nadie tiene el derecho de no dejarnos participar, lo que tiene que suceder es que tengamos las garantías básicas para ser juzgados igual que todos, tengan o no integrantes que hayan aparecido en esa página, en Varones Carnaval”.

Sin denuncias en la Justicia

Ximena, sobre ese tema, apuntó: “Al carnaval lo defendemos como un hecho artístico transformador, para disfrutar brindando un espectáculo unos y la señora y el señor en el barrio desde sus sillas viéndolo, después está ese run run, lo de Varones Carnaval, una cosa que venía del Me Too y tomó acá muchísimo peso, cuando no hay nadie, por lo menos que yo sepa, que haya tenido algún tipo de denuncia en la Justicia”.

“Hubo medios que jugaron su papel y difundieron cualquier cosa de muchas personas, por ejemplo Fabricio y Maxi (Tuala, otra de las figuras de UTV) ya tenían un lugar de prestigio en el carnaval que hizo que fuesen caras muy visibles, pero le pasó a otro montón de carnavaleros y pasaron ya cinco años… y vos ves que un tipo con el poder de (Gustavo) Penadés que recibe denuncias, actúa la Justicia, va preso, procesan a todos los que trabajaron para él… ¿y acá unos tipos de carnaval tienen más poder?”.

“Se habla de abusos, ¿pero dónde está el abusador, quién es, hay pruebas, hay denuncias? No se resolvió nada en la Justicia porque no llegó nada a la Justicia, pero igual seguimos viendo, aunque pasaron cinco años, que en el carnaval sí siguen existiendo estas injusticias”, complementó.

También –indicó– “acá pregonamos un feminismo que no pase por victimizarse, eso es nefasto y es peligroso, lo que siempre le digo a una mujer que sufre violencia es que siempre se puede sobrevivir”.

Ximena destacó, sobre el tema de denuncias, que “a Blanca Rodríguez –senadora de la República– la escuché en una nota hablar de los escraches anónimos que nunca llegan a la Justicia… mi hija hace cinco años tiene que leer en Twitter que el padre es un violador… hay feministas que denuncian pero no les preocupó la compañera de Maxi (Tuala), ni las hijas de Maxi, ni las mujeres de estos colectivos, ni las madres, ¿cómo es entonces, te preocupan solo tus amigas? Es un discurso que obvio les iba a reventar en la cara. Todos tenemos que aprender a convivir en una sociedad que se ha formado en un machismo, pero no se cambia matando varones ni con un eslogan como el ‘yo te creo hermana’ que creo que se banalizó, no es por ahí”.

“Esto es algo que me involucra, porque Fabricio es el papá de mi hija, además es mi mejor amigo, Maxi es mi amigo, tengo un montón de amigos en otros lugares del carnaval que habrán tenido actitudes de varón, pero una actitud de varón es una cosa y un violador y sobre todo un violador de menores no tiene nada que ver”, expresó Ximena.

Dionisio y Baco

En la declaración de la murga en Instagram, define de diversos modos su "carnaval deseado", un carnaval en el que “no haya actores políticos intentando eliminar una de las expresiones artísticas y culturales más importantes del país (…), que dejen de intentar censurar el discurso de los conjuntos por derecha y por izquierda".

Ximena dijo que “hay gente que sin conocer ni lo mínimo de esta actividad cultural se mete con el contenido, te cuestiona si escribís que Venezuela es una dictadura o no, te cuestiona tal o cual parodia, te cuestiona un chiste y si no le gusta algo saca un comunicado, gente que por lo menos debería leer un poco y saber quién es Dionisio y quién es Baco”.

Citó otro ejemplo: “Está claro que en esta murga quienes escribimos votamos al Frente Amplio, pero hemos sido a veces muy críticos con el Frente Amplio, pero de eso parece que no sirve quejarse”.

¿Estarán en 2026?

En el cierre de la charla, Fabricio, sobre el futuro de la murga, reconoció que apenas supo el primer fallo del jurado “había decidido no salir nunca más en mi vida en carnaval”, pero pasaron las horas y puso por delante que “eso es una decisión que le corresponde a un colectivo, somos una murga cooperativa que define todo de forma grupal”.

Además, añadió, “al otro día, enseguida, empezamos a recibir un apoyo masivo, algo divino, una cosa hermosa que hasta hoy es algo tangible, gente que te para cuando llegabas a un tablado, ni que hablar acá en el barrio, para pedirte por favor que no dejemos de salir, te dicen que tienen miedo de que no salgamos… y bueno, ¿quiénes somos nosotros para quitarles esta murga? No podemos hacerles eso, nosotros no podemos”.

En el siguiente enlace se puede ver el show completo de Un Título Viejo durante la segunda rueda del concurso de carnaval.