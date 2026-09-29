Certal organizará un encuentro internacional sobre el futuro del periodismo en Colonia del Sacramento

El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal) realizará el encuentro internacional "Periodismo: Voces Locales en el Mundo Global" los días 3 y 4 de diciembre en el Bastión del Carmen, ubicado en Colonia del Sacramento.
La actividad reunirá a periodistas, medios de comunicación, comunicadores, académicos y referentes institucionales para debatir sobre los desafíos del sector en un entorno globalizado.
El encuentro se desarrollará bajo la premisa de que "las historias locales explican el mundo" y busca generar un espacio de intercambio de experiencias, fortalecimiento de redes y debate sobre el rol de los medios en las sociedades contemporáneas.
Durante las dos jornadas, los asistentes abordarán distintas áreas vinculadas a la actividad periodística:
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Ejes de debate: Periodismo local, globalización, democracia, transparencia, desinformación, nuevas narrativas digitales, sostenibilidad de los medios y cooperación internacional.
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Asistencia: El evento contará con la presencia de más de 200 periodistas de Uruguay y más de 50 periodistas extranjeros, en representación de diversos medios de comunicación.
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Cadenas confirmadas: La cadena internacional CNN ya confirmó su participación junto a grupos de medios de distintos países.