¿A qué hora ver el Eclipse solar total 2026 desde Uruguay EN VIVO?

Aunque el Eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto no será visible desde Uruguay , sí existe la posibilidad de seguir el fenómeno EN VIVO a través de la transmisión de la Agencia Espacial Europea (ESA) .

La emisión oficial comenzará a las 14:30 hora (hora de Uruguay) en ESA Web TV y el canal de YouTube de la institución que se realizará desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel , España , y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto.

Un Eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol y bloquea la luz solar. Cuando una persona se encuentra dentro de la estrecha franja de sombra donde el satélite natural cubre completamente a la estrella, podrá observar el fenómeno.

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Durante el Eclipse del 12 de agosto, la sombra lunar recorrerá una parte del hemisferio norte. La totalidad tendrá una duración inferior a dos minutos para la mayoría de quienes se encuentren dentro de la trayectoria, aunque cerca del centro de la franja podrá extenderse por algo más de dos minutos.

¿Cuáles son los países donde se podrá ver el Eclipse solar 2026?

Eclipse solar 2026

El Eclipse solar total atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una pequeña zona de Portugal, además del océano Atlántico. En otros sectores del hemisferio norte se podrá observar uno parcial.

La NASA indicó que el fenómeno parcial alcanzará partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, buena parte de Europa y el noroeste de África.

¿Cómo ver el Eclipse solar 2026 EN VIVO desde Uruguay?

La ESA transmitirá el Eclipse solar EN VIVO desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre. La emisión estará disponible en ESA Web TV y YouTube y comenzará a las 19:30 CEST (14:30 de Uruguay).

La cobertura incluirá imágenes obtenidas mediante telescopios, tomas desde drones y transmisiones desde distintos puntos ubicados dentro de la franja de totalidad.

La emisión del Eclipse solar 2026 del ESA estará presentada en inglés y finalizará aproximadamente a las 14:45 de Uruguay.

¿A qué hora empieza el Eclipse solar 2026 desde Uruguay?

Desde Uruguay, la transmisión EN VIVO del Eclipse solar 2026 comenzará a las 14:30 de este miércoles 12 de agosto. El momento central de la cobertura desde Javalambre será a las 15:31, cuando se produzca la totalidad en ese observatorio español.