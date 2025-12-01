Cuándo comienza el verano en Uruguay y cuánto durará

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) anunció que el Solsticio de Capricornio ocurrirá el domingo 21 de diciembre a las 12:03 (hora uruguaya) . Ese momento marcará el inicio del verano austral .

Durante el solsticio, el Sol llega a su posición más austral respecto del ecuador celeste , iluminando de forma más directa al hemisferio sur y produciendo el día más largo y la noche más corta del año .

El fenómeno sucede cada diciembre, cuando el astro se ubica sobre el Trópico de Capricornio , límite imaginario que señala el punto más meridional que alcanza el Sol en su recorrido aparente.

De acuerdo con el OALM, el verano austral de 2025-2026 tendrá una duración total de 88 días, 23 horas y 42 minutos . Es decir, culminará con el Equinoccio de Otoño , previsto para el 20 de marzo de 2026 .

El observatorio explicó que esta variación en la duración de las estaciones se debe a la forma elíptica de la órbita terrestre, que hace que la velocidad del planeta alrededor del Sol no sea constante.

El Solsticio de Capricornio no genera cambios climáticos inmediatos, pero sí marca un punto astronómico fundamental, donde el Sol detiene su desplazamiento aparente hacia el sur y comienza su retorno al norte.

En el hemisferio norte, este mismo fenómeno corresponde al Solsticio de Invierno, con el día más corto del año y el inicio del frío estacional.