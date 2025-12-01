Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

Cuándo comienza el verano en Uruguay y cuánto durará

El Sol alcanzará su máxima declinación al sur del ecuador celeste, iluminando con mayor intensidad al hemisferio austral

1 de diciembre 2025 - 11:40hs
20250131 Playa, calor, verano, personas caminando en la rambla, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) anunció que el Solsticio de Capricornio ocurrirá el domingo 21 de diciembre a las 12:03 (hora uruguaya). Ese momento marcará el inicio del verano austral.

Durante el solsticio, el Sol llega a su posición más austral respecto del ecuador celeste, iluminando de forma más directa al hemisferio sur y produciendo el día más largo y la noche más corta del año.

El fenómeno sucede cada diciembre, cuando el astro se ubica sobre el Trópico de Capricornio, límite imaginario que señala el punto más meridional que alcanza el Sol en su recorrido aparente.

Más noticias
Foto de banco de imágenes de una lluvia de meteoros
ASTRONOMÍA

Estos serán los eventos astronómicos visibles desde Uruguay en diciembre 2025

el 97% de las personas no distingue musica creada por ia: la mayoria piden etiquetas y alertan del impacto en artistas
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El 97% de las personas no distingue música creada por IA: la mayoría piden etiquetas y alertan del impacto en artistas

De acuerdo con el OALM, el verano austral de 2025-2026 tendrá una duración total de 88 días, 23 horas y 42 minutos. Es decir, culminará con el Equinoccio de Otoño, previsto para el 20 de marzo de 2026.

El observatorio explicó que esta variación en la duración de las estaciones se debe a la forma elíptica de la órbita terrestre, que hace que la velocidad del planeta alrededor del Sol no sea constante.

El Solsticio de Capricornio no genera cambios climáticos inmediatos, pero sí marca un punto astronómico fundamental, donde el Sol detiene su desplazamiento aparente hacia el sur y comienza su retorno al norte.

En el hemisferio norte, este mismo fenómeno corresponde al Solsticio de Invierno, con el día más corto del año y el inicio del frío estacional.

Temas:

verano

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos