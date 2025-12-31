Cuánto cuesta usar inteligencia artificial: precios y planes de ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity

Las principales plataformas de inteligencia artificial ofrecen planes gratuitos y suscripciones pagas con precios que van desde los 17 hasta los 200 dólares mensuales . La mayoría estructura su oferta en escalones, con un nivel sin costo y uno o dos planes orientados a uso intensivo.

Si se consideran los planes pagos más difundidos —ChatGPT Plus, Gemini Plus, Claude Pro y Perplexity Pro— el precio promedio mensual ronda los 19 dólares . En el segmento más alto, todas las plataformas coinciden en planes cercanos a los 200 dólares , dirigidos a usuarios avanzados.

En términos generales, los servicios comparten funciones como chat conversacional , generación de texto , análisis de información , creación de imágenes y memoria extendida . Las diferencias aparecen en el volumen de uso , el acceso a modelos avanzados , la integración con otras herramientas y la cantidad de créditos mensuales .

ChatGPT ofrece cuatro niveles. El plan Gratis no tiene costo mensual. Go cuesta US$ 7,50 , Plus se ubica en US$ 20 , y Pro alcanza los US$ 200 por mes . Los planes pagos amplían la memoria, el tiempo de uso y el acceso a herramientas como generación de imágenes, video y agentes.

Gemini, el sistema de Google, también cuenta con una versión Gratis. El plan Google AI Plus cuesta US$ 3,99 mensuales durante los primeros dos meses. Google AI Pro se ofrece sin costo durante el período promocional, mientras que Google AI Ultra tiene un valor de US$ 124,99 por tres meses.

Claude presenta tres opciones. El acceso Gratis no tiene costo. Claude Pro cuesta US$ 17 mensuales con facturación anual, o US$ 20 si se paga mes a mes. El plan Máximo comienza en US$ 100 por persona al mes, con foco en uso intensivo.

Perplexity estructura su oferta en dos planes pagos. Pro cuesta US$ 20 mensuales, mientras que Máximo alcanza los US$ 200 por mes. Ambos están orientados a mejorar el volumen de consultas, el acceso a modelos avanzados y la investigación asistida.

Qué ofrecen en común y en qué se diferencian

Todas las plataformas incluyen un plan gratuito, aunque con límites de uso, memoria y velocidad. En los niveles pagos, el punto en común es el acceso a modelos más potentes, mayor cantidad de consultas y respuestas con contexto extendido.

ChatGPT y Perplexity coinciden en ofrecer planes de 20 dólares como opción intermedia. Ambos destacan por el acceso a modelos avanzados y herramientas de investigación, aunque Perplexity pone el énfasis en citas y fuentes dentro de las respuestas.

Gemini se diferencia por su integración directa con el ecosistema de Google, incluyendo Gmail, Drive y Docs, además de un sistema de créditos mensuales para generación de video e imágenes.

Claude apunta a la productividad y el razonamiento extendido, con funciones como proyectos ilimitados, memoria entre conversaciones y conexión con herramientas externas como Google Workspace y Excel.

En el nivel más alto, todas las plataformas convergen en precios cercanos a los 200 dólares mensuales, con propuestas centradas en uso ilimitado, prioridad de acceso, soporte preferencial y acceso anticipado a nuevas funciones.