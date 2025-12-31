Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cuánto cuesta usar inteligencia artificial: precios y planes de ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity

Las principales plataformas de inteligencia artificial ofrecen planes gratuitos y suscripciones que van desde los 17 hasta los 200 dólares mensuales, con diferencias en uso, memoria e integración.

31 de diciembre 2025 - 5:00hs
Las principales plataformas de inteligencia artificial ofrecen planes gratuitos y suscripciones pagas con precios que van desde los 17 hasta los 200 dólares mensuales. La mayoría estructura su oferta en escalones, con un nivel sin costo y uno o dos planes orientados a uso intensivo.

Si se consideran los planes pagos más difundidos —ChatGPT Plus, Gemini Plus, Claude Pro y Perplexity Pro— el precio promedio mensual ronda los 19 dólares. En el segmento más alto, todas las plataformas coinciden en planes cercanos a los 200 dólares, dirigidos a usuarios avanzados.

En términos generales, los servicios comparten funciones como chat conversacional, generación de texto, análisis de información, creación de imágenes y memoria extendida. Las diferencias aparecen en el volumen de uso, el acceso a modelos avanzados, la integración con otras herramientas y la cantidad de créditos mensuales.

Panorama de precios y niveles de suscripción

ChatGPT ofrece cuatro niveles. El plan Gratis no tiene costo mensual. Go cuesta US$ 7,50, Plus se ubica en US$ 20, y Pro alcanza los US$ 200 por mes. Los planes pagos amplían la memoria, el tiempo de uso y el acceso a herramientas como generación de imágenes, video y agentes.

Gemini, el sistema de Google, también cuenta con una versión Gratis. El plan Google AI Plus cuesta US$ 3,99 mensuales durante los primeros dos meses. Google AI Pro se ofrece sin costo durante el período promocional, mientras que Google AI Ultra tiene un valor de US$ 124,99 por tres meses.

Claude presenta tres opciones. El acceso Gratis no tiene costo. Claude Pro cuesta US$ 17 mensuales con facturación anual, o US$ 20 si se paga mes a mes. El plan Máximo comienza en US$ 100 por persona al mes, con foco en uso intensivo.

Perplexity estructura su oferta en dos planes pagos. Pro cuesta US$ 20 mensuales, mientras que Máximo alcanza los US$ 200 por mes. Ambos están orientados a mejorar el volumen de consultas, el acceso a modelos avanzados y la investigación asistida.

Qué ofrecen en común y en qué se diferencian

Todas las plataformas incluyen un plan gratuito, aunque con límites de uso, memoria y velocidad. En los niveles pagos, el punto en común es el acceso a modelos más potentes, mayor cantidad de consultas y respuestas con contexto extendido.

ChatGPT y Perplexity coinciden en ofrecer planes de 20 dólares como opción intermedia. Ambos destacan por el acceso a modelos avanzados y herramientas de investigación, aunque Perplexity pone el énfasis en citas y fuentes dentro de las respuestas.

Gemini se diferencia por su integración directa con el ecosistema de Google, incluyendo Gmail, Drive y Docs, además de un sistema de créditos mensuales para generación de video e imágenes.

Claude apunta a la productividad y el razonamiento extendido, con funciones como proyectos ilimitados, memoria entre conversaciones y conexión con herramientas externas como Google Workspace y Excel.

En el nivel más alto, todas las plataformas convergen en precios cercanos a los 200 dólares mensuales, con propuestas centradas en uso ilimitado, prioridad de acceso, soporte preferencial y acceso anticipado a nuevas funciones.

Temas:

Inteligencia Artificial

