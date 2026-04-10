Desde US$ 55 a US$ 299: los nuevos gadgets de Motorola que llegaron a Uruguay

Motorola llegó a Uruguay con tres nuevos dispositivos de su familia moto things: el moto sound flow , el moto tag 2 y el moto watch . Los tres fueron presentados a principios de año en el CES 2026, la feria de tecnología más grande del mundo, y ya están disponibles en el mercado local.

El moto sound flow marca el debut de Motorola en el segmento de parlantes portátiles, es decir, equipos de audio que se pueden llevar de un lugar a otro sin cables. Tiene una potencia de 30W —suficiente para llenar una habitación o un patio— y el sonido fue diseñado junto a Bose, una de las marcas de audio más reconocidas del mercado.

Por dentro, el parlante tiene tres componentes que trabajan juntos: un woofer, que maneja los graves; un tweeter, que se ocupa de los agudos; y dos radiadores pasivos, que refuerzan el sonido sin consumir energía adicional. El resultado, según Motorola, es un audio potente y equilibrado sin distorsión.

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Se conecta al teléfono por Wi-Fi o Bluetooth 5 , la versión más reciente y estable de esa tecnología inalámbrica. Es compatible con plataformas como Spotify, Apple AirPlay y Google Cast, lo que permite mandar música directamente desde el celular sin pasos complicados. La aplicación propia del parlante, disponible para Android e iOS, permite controlar todo desde el teléfono.

Una de sus funciones más particulares usa tecnología UWB —una señal de corto alcance muy precisa, similar al GPS pero para distancias cortas— que detecta dónde está el teléfono del usuario y ajusta el sonido en consecuencia. Si el usuario se mueve dentro de la casa, los canales de audio izquierdo y derecho se reorientan automáticamente para que la experiencia sea más envolvente. Esa función se llama Dynamic Stereo.

También incluye Quick Switch, que permite transferir el audio desde los auriculares al parlante con un solo toque, y RoomShift, que detecta en qué habitación está el usuario y cambia el sonido automáticamente al parlante más cercano, si hay más de uno conectado.

La batería es de 6.000 mAh —una cifra alta para este tipo de producto— y tiene certificación IP67, lo que significa que resiste salpicaduras y puede estar cerca de la pileta sin problema. Se carga a través de una base dock que no requiere cables adicionales. En Uruguay sale desde USD 299 en color Carbon. Próximamente también estará disponible en color Warm Taupe.

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El moto watch es un reloj inteligente desarrollado junto a Polar, una empresa finlandesa especializada en tecnología deportiva. Tiene una esfera redonda de 47 mm —un tamaño estándar para relojes de hombre o mujer con muñeca más grande— con marco de aluminio pulido y corona de acero inoxidable. Viene con correas de 22 mm en distintos materiales y colores seleccionados por Pantone, y es compatible con correas de otros fabricantes.

Además de mostrar la hora y las notificaciones del teléfono, mide la frecuencia cardíaca de forma continua durante todo el día. Registra pasos, distancia recorrida, calorías quemadas y calidad del sueño, desglosada en fases de descanso ligero, profundo y REM. También avisa cuando el usuario lleva demasiado tiempo sin moverse, y permite configurar recordatorios de hidratación o medicación.

Para quienes hacen deporte al aire libre, incorpora GPS de doble frecuencia, una tecnología que mejora la precisión del recorrido registrado al usar dos señales satelitales en lugar de una. Eso se traduce en datos más exactos sobre ritmo, distancia y rendimiento en actividades como running o caminata.

La batería dura hasta 13 días sin recargar —muy por encima de lo que ofrecen otros relojes similares, que suelen durar uno o dos días— y permite hacer llamadas desde la muñeca sin sacar el teléfono del bolsillo. Su precio en Uruguay arranca en US$ 129 en versión con correa de silicona, US$ 139 con correa de cuero y US$ 149 con correa de metal.

El moto tag 2 resuelve un problema cotidiano: encontrar objetos perdidos. Es un pequeño dispositivo—del tamaño de una moneda grande— que se cuelga de las llaves, se mete en la mochila o se pone en la valija. Cuando el objeto se pierde, desde el teléfono se puede ver en un mapa dónde está, con una precisión que indica no solo la distancia sino también la dirección exacta hacia donde hay que ir.

Esa precisión se logra gracias a la combinación de UWB y Bluetooth Channel Sounding, dos tecnologías de localización que trabajan juntas para reducir el margen de error. También se integra a la red Find Hub de Google, que cuenta con más de mil millones de dispositivos conectados en todo el mundo, lo que permite localizar objetos incluso cuando están lejos del teléfono del dueño.

La privacidad está contemplada: solo el dueño del dispositivo puede ver su ubicación, a menos que autorice explícitamente a otra persona. Si alguien detecta que un dispositivo ajeno se está moviendo junto a él sin su consentimiento, el sistema le envía una alerta.

Además de localizar objetos, el moto tag 2 permite hacer sonar el teléfono aunque esté en modo silencioso y usarlo como disparador remoto de la cámara. La batería dura más de 500 días y puede reemplazarse cuando se agota. Es resistente al agua y al polvo con certificación IP68 —el nivel más alto de protección disponible en este tipo de dispositivos—. Cuesta US$ 55 en Uruguay en color Laurel Oak, y próximamente también estará disponible en color Arabesque.