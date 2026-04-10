Startup española-uruguaya levanta inversión de US$ 1.5 millones, se posiciona en el mercado Europeo y proyecta desembarcar en Latinoamérica

La startup Centinel, cofundada a mediados del año pasado por el uruguayo Tomás Piaggio junto a dos socios argentinos radicados en España, anunció en las últimas horas la captación de una ronda de financiamiento por un total de US$ 1.5 millones . La compañía, que cuenta con operaciones en Europa y un equipo distribuido entre Uruguay, y España, desarrolla soluciones de automatización para equipos contables de grandes empresas , con foco en optimizar procesos financieros y reducir riesgos asociados a errores en la gestión contable. La ronda, captada a solo 9 meses del lanzamiento del proyecto, estuvo liderada por Boost Capital Partners (Reino Unido), Abac Capital y Lanai (España) y según contó Piaggio a Café y Negocios, estará destinada al armado del equipo, el desarrollo del producto y los esfuerzos tanto de go to market como de ingeniería.

En esta línea, proyectan también llegar al mercado latinoamericano en la segunda mitad del año.

La startup desarrolló una plataforma de inteligencia artificial que automatiza los procesos contables de empresas grandes: lee facturas, las cruza con movimientos bancarios y las ingresa al sistema de gestión de la empresa sin intervención humana.

Desde la planta de Pagnifique, Bimbo comenzará a exportar una nueva marca de panificados premium a Chile y Argentina

El uruguayo que creó su propio fondo de inversión en Silicon Valley y ahora invita a ingenieros latinoamericanos a vivir una experiencia all inclusive en la meca de la innovación

"Buscamos que el contador no tenga que dedicar tiempo manual a recopilar facturas de distintas fuentes, controlar que los datos sean correctos e ingresarlas al sistema", explicó el cofundador de la empresa. Según los datos que maneja Centinel con sus primeros clientes, el cierre de mes contable puede hacerse el doble de rápido que antes, y hasta el 90% de las entradas al sistema pueden automatizarse.

El sistema no solo ejecuta tareas: también aprende cómo funciona la contabilidad de cada empresa y detecta cuando algo no cierra. "Si un proveedor siempre te manda una factura de la misma manera, nosotros detectamos montos incorrectos, un tipo de impuesto que no corresponde, o una factura que tendría que haber llegado y nunca llegó", describió Piaggio.

Para hacer ese tipo de comparaciones, el sistema usa una tecnología que le permite reconocer similitudes entre textos aunque estén escritos diferente. Con eso, identifica que "Amazon", "AMZN" y "Amazon Web Services" son el mismo proveedor, sin que nadie se lo tenga que aclarar.

Centinel no usa un solo modelo de inteligencia artificial sino una combinación de modelos de OpenAI y Google Gemini, eligiendo en cada caso el que mejor resultado da para cada tarea específica.

"No necesariamente un modelo por ser el más nuevo te va a funcionar mejor para un determinado caso", explicó Piaggio. Por eso, cada vez que salen modelos nuevos los prueban y analizan sus casos límite antes de incorporarlos al producto.

¿OpenAI o Google podrían sacar una herramienta que los reemplace? Para Piaggio la ventaja competitiva de Centinel está en las integraciones con los sistemas ya existentes de las empresas: correo, bancos, ERP, plataformas de almacenamiento.

"Herramientas como ChatGPT o Claude cada vez te permiten hacer más y se conectan con Excel, pero la ventaja competitiva está en toda la parte de interoperabilidad y en aprender del día a día de las empresas para conectarlos con los sistemas ya existentes", dijo.

El posicionamiento en empresas españolas y francesas y los planes a futuro

Actualmente, la mayor parte de los clientes de Centinel se concentra en España, aunque la compañía comienza también a ganar tracción en Francia. De esta manera, uno de los focos de crecimiento de la startup estará puesto en profundizar su presencia en el mercado europeo. En paralelo, desde la startup identifican a Latinoamérica como una región de alto potencial.

“La mayor parte del equipo está en Latinoamérica, entonces naturalmente queremos llegar también a estos mercados”, adelantó el cofundador.

Si bien aún no definieron un mercado de entrada específico, la estrategia de expansión podría darse de forma orgánica, apalancada en clientes actuales con operaciones multipaís. “

Hoy trabajamos con una empresa en España que tiene presencia en otros mercados. Eso nos abre la puerta, a futuro, a desplegar nuestro producto en sus subsidiarias en países como Argentina, Colombia o México”, explicó Piaggio.

Según el cofundador, la solución tiene capacidad de adaptación a distintos marcos regulatorios, un factor clave para su escalabilidad internacional.

“El producto es adaptable a cualquier país. Si, en algunos casos, implica estudiar normativas locales para que la inteligencia artificial entienda cómo funciona la contabilidad en cada mercado”, señaló.

En términos operativos, la empresa proyecta una expansión de su equipo, que pasará de siete a nueve personas en el corto plazo, con nuevas incorporaciones en Uruguay.

Además, a nivel financiero, Centinel ya comienza a delinear su próxima etapa de crecimiento. En esta línea la compañía prevé lanzar una nueva ronda antes de fin de año, con el objetivo de ampliar su portfolio y atraer nuevos fondos de venture capital. Si bien aún no iniciaron conversaciones formales, estiman que el levantamiento podría ubicarse en un rango de entre US$ 5 millones y US$ 10 millones.