En medio de la incertidumbre global el venture capital se mantiene optimista y mira a Uruguay como repositorio de capital y talento

En las últimas semanas el escenario global se ha visto convulsionado por tensiones geopolíticas. Las monedas interncionales acusan esos movimientos , el precio del gasoil también , mientras los negocios y las inversiones se mantienen cautelosos. Sin embargo, hay un sector que parece moverse con otra lógica, no pone el foco en la macroeconomía de corto plazo y tiene una mirada optimista sobre el momento : el del venture capital o capital de riesgo.

“Este contexto influye cero en la industria del venture capital, porque e s una industria que pone el capital pensando a 5, 10, o 15 años . Cuántas guerras tuvimos en los últimos 10 años, cuántas crisis, cuántas variaciones de interés, eso puede influir en algún negocio en particular pero la manera en que nosotros pensamos en invertir no , son ciclos, y este ciclo no debería impactar la innovación ”, sostuvo Alex Szapiro, general partner de la empresa de inversión SoftBank para América Latina, durante un encuentro con Café y Negocios en el marco del South Summit Brasil .

En esa instancia, coorganizada por IE University y el gobierno del estado de Río Grande del Sur, otros referentes coincidieron en el buen momento que vive esta industria, destacaron el potencial que tiene América Latina como destino de inversión y adelantaron las tendencias que se vendrán en los próximos meses.

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Con respecto a esto último, Edson Rigonatti, socio fundador de Astella, gestora de capital riesgo en Brasil que invierte en empresas de tecnología en etapa inicial, el 2026 será el año en qué más se va a invertir en emprendedores second timer, fundadores que ya crearon -y generalmente vendieron o escalaron- una startup antes y ahora está emprendiendo nuevamente .

“Pienso que América Latina 2026 es como Israel 2009, que fue el año en el que Israel fue conocido como la startup nation y fue precisamente el año en qué invirtieron más en emprendedores experientes”, adelantó.

Para Szapiro, en tanto, el buen momento del ecosistema se explica porque por primera vez en la historia Latinoamérica tiene la capacidad de competir a nivel global a través de la IA. En su análisis, identifica tres grandes hitos en la historia de las inversiones tecnológicas. La etapa de las computadoras personales, en la que la región no tuvo protagonismo, el auge del mobile, donde surgieron empresas relevantes pero con limitaciones de infraestructura; y más tarde el ciclo de internet, impulsado por herramientas como AWS y la masificación del iPhone, empresas estadounidenses. Ahora, sostuvo, el mundo atraviesa una nueva fase marcada por la IA y si bien reconoce que América Latina aún enfrenta desafíos para competir en el plano de la infraestructura, plantea que la región cuenta con una ventaja diferencial: su escala. Con una población de más de 600 millones de personas y una alta generación de datos, considera que existe un activo clave para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

“Es un momento donde muchos Latinoamericanos van a empezar empresas que pueden ser globales. Es muy barato, fácil y tenemos capital humano para eso”, mencionó.

En este sentido el chileno Tomas Denecken, cofundador y managing partner de 30N Venture, detalló que surgen muchas oportunidades en el sector legacy, o de banking por ejemplo, donde la innovación tiene la oportunidad de transformar industrias más conservadoras.

“Hay muchas soluciones nacidas en latinoamérica que tienen potencial”, señaló.

Sin embargo, para seguir posicionando estas soluciones y consolidar la maduración del ecosistema, Catherine Siang —managing director de un family office e inversora ángel— sostuvo que el foco está en la necesidad de fortalecer las rondas de inversión más avanzadas.

Desde su perspectiva, el desafío en la región no pasa por la falta de capital, sino por su circulación. En ese sentido, plantea que la clave está en cómo activar esos recursos y destrabar la liquidez disponible. En este sentido también señaló que América Latina debería incorporar con mayor naturalidad el uso de deuda. “La deuda a un bajo precio es dinero libre”, afirmó, al tiempo que destacó el potencial de los fondos y vehículos de crédito para generar retornos y destrabar parte de las limitaciones actuales del ecosistema.

En paralelo, advirtió que el escenario para las startups también se está volviendo más exigente, con una serie A “que se está poniendo más seria”, en línea con un mercado más selectivo y enfocado en la sostenibilidad de los modelos de negocio.

Uruguay se consolida como “repositorio de capital”

En el mapa regional de inversiones, Uruguay empieza a consolidarse —según la mirada de los inversores— como un verdadero repositorio de capital. Al ser consultados por el país, incluso, algunos respondieron entre risas que “todos se están yendo a vivir a Uruguay y es donde está la plata”, en alusión a la creciente concentración de patrimonio extranjero y talento en el mercado local.

En esa línea, el general partner de SoftBank para América Latina afirmó que “Uruguay va a ser un repositorio de capital. “Es un lugar que está atrayendo el más importante talento de América Latina, hay muchos emprendedores exitosos que están viviendo allá”, sostuvo.

Ese fenómeno, agregó, también facilita el acceso al financiamiento para las compañías, ya que en la práctica implica que empresas de la región pueden ir a Montevideo o a Punta del Este a captar capital y tener acceso directo a grandes empresarios, entre los que mencionó por ejemplo a los líderes de Mercado Libre.

Por su parte, Denecken destacó el peso del talento como uno de los principales activos del país. Esa dinámica, señaló, también se explica por los casos de éxito que funcionan como referencia e inspiración para nuevas generaciones de emprendedores. “Es un país pequeño pero con emprendedores brutales”, reconoció.

A su entender, esa inercia continuará en los próximos años. “El capital extranjero ha llegado y va a seguir impulsando el ecosistema”, adelantó.

Otros tipos de inversión extranjera directa también miran a la región

En el marco del South Summit Brasil, Café y Negocios también conversó con ICEX, organismo público español dedicado a la promoción de inversiones y la internacionalización de empresas.

Según la institución, hoy conviven dos perfiles claros de empresas interesadas en la región. Por un lado, grandes compañías que desembarcaron hace más de 30 años —como Banco Santander o Mapfre— y que ya se encuentran plenamente consolidadas. Por otro, un universo más reciente compuesto por pequeñas y medianas empresas, así como microemprendimientos, que buscan entender el mercado y acceder a información sectorial específica en los distintos submercados latinoamericanos.

Desde ICEX subrayaron además que América Latina cumple un rol clave en los procesos de internacionalización de las compañías extranjeras. En ese sentido, anticipan que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea va a impulsar aún más los flujos de inversión en ambos sentidos.