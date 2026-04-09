De 40 mil a 32 kilómetros por hora: cómo la NASA frenará la cápsula del Artemis II antes de tocar el océano

El regreso de la tripulación del Artemis II al planeta terminará con un amerizaje en el océano Pacífico, a unos 100 kilómetros de la costa de California , tras volver de un viaje alrededor de la Luna. El momento más complejo no es el despegue ni el trayecto: es la espera de ese impacto con el agua.

El último día de la misión arranca con una maniobra de corrección de trayectoria para asegurar el rumbo correcto hacia el amerizaje. Antes de la reentrada, el módulo de tripulación se separa del módulo de servicio —el que guio la nave alrededor de la Luna y de regreso— y queda expuesto el escudo térmico que protegerá la cápsula de temperaturas de hasta 1.500 grados Celsius .

Superado ese calor, se abre la secuencia de 11 paracaídas : primero dos de frenado que bajan la velocidad a unos 493 km/h, luego tres piloto que despliegan los tres paracaídas principales. Estos reducen la velocidad de Orion hasta aproximadamente 27 km/h para el contacto con el agua.

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Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de la NASA, es la responsable de que eso salga bien. Según describió, su equipo lleva años desarrollando los procedimientos, el equipamiento y el marco operativo para ese momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA_es/status/2042305294118576225?s=20&partner=&hide_thread=false Ya casi es hora de regresar a casa



El amerizaje de la misión @NASAArtemis II está previsto para el 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT. En este video, Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, te explica cómo será esta operación. pic.twitter.com/ZCpBhULS3i — NASA en español (@NASA_es) April 9, 2026

Buzos, helicópteros y una balsa inflable

Una vez que la cápsula esté en el agua y sea seguro acercarse, el operativo involucra helicópteros, buzos de la Marina de Estados Unidos y equipos de la NASA en botes pequeños.

Los buzos evalúan primero el entorno alrededor de Orion para descartar peligros. Luego estabilizan la cápsula e instalan una balsa inflable —llamada internamente "el porche delantero"— debajo de la escotilla lateral. Esa balsa es la plataforma desde la que los cuatro astronautas salen al mar abierto.

Una vez afuera, los astronautas son subidos individualmente a helicópteros y trasladados al buque de recuperación. En el barco, los esperan en un compartimiento médico donde reciben una evaluación antes de volar hacia la costa o hacia el Centro Espacial Johnson. Con la tripulación a salvo, los equipos proceden a remolcar Orion hasta la cubierta del buque.

El splashdown —término en inglés para el amerizaje de una cápsula espacial— está programado para este viernes 10 de abril de 2026 a las 21:07 hora de Uruguay. La transmisión en vivo estará disponible por YouTube.