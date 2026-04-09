WhatsApp empieza a implementar los nombres de usuario y que chatees sin revelar tu número

WhatsApp comenzó a implementar hoy una de las funciones más pedidas por sus usuarios: los nombres de usuario. A partir de ahora, será posible chatear con otras personas sin revelar el número de teléfono personal.

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Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, quienes tienen acceso a la función deben ingresar a la configuración de perfil y seleccionar la opción de nombres de usuario. Una vez elegido, el nombre queda vinculado a la cuenta y puede compartirse con otros contactos en lugar del número de celular.

El nombre tiene algunas condiciones: debe tener entre 3 y 35 caracteres, incluir al menos una letra, y solo admite minúsculas, números, puntos y guiones bajos. No puede empezar con "www" ni terminar con una extensión de dominio como ".com" o ".net".

Cada nombre de usuario será único dentro del ecosistema de Meta. Eso significa que no puede coincidir con nombres ya registrados en WhatsApp, Instagram o Facebook. Si alguien ya usa ese nombre en otra plataforma de Meta y quiere reclamarlo, deberá demostrar que es el propietario vinculando sus cuentas a través del Centro de Cuentas de Meta.