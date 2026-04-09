WhatsApp empieza a implementar los nombres de usuario y que chatees sin revelar tu número

WhatsApp comenzó a implementar hoy una de las funciones más pedidas por sus usuarios: los nombres de usuario. A partir de ahora, será posible chatear con otras personas sin revelar el número de teléfono personal.
Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, quienes tienen acceso a la función deben ingresar a la configuración de perfil y seleccionar la opción de nombres de usuario. Una vez elegido, el nombre queda vinculado a la cuenta y puede compartirse con otros contactos en lugar del número de celular.
El nombre tiene algunas condiciones: debe tener entre 3 y 35 caracteres, incluir al menos una letra, y solo admite minúsculas, números, puntos y guiones bajos. No puede empezar con "www" ni terminar con una extensión de dominio como ".com" o ".net".
Cada nombre de usuario será único dentro del ecosistema de Meta. Eso significa que no puede coincidir con nombres ya registrados en WhatsApp, Instagram o Facebook. Si alguien ya usa ese nombre en otra plataforma de Meta y quiere reclamarlo, deberá demostrar que es el propietario vinculando sus cuentas a través del Centro de Cuentas de Meta.
El despliegue no es simultáneo. WhatsApp confirmó que la implementación es gradual, por lo que puede tomar algunos días —o más— antes de que la opción aparezca en cada cuenta. La función está disponible tanto en Android como en iOS, y por ahora solo un número limitado de cuentas tiene acceso.