Google lanzó en silencio una app de dictado con IA que filtra las muletillas y funciona sin conexión

Google lanzó discretamente el lunes Google AI Edge Eloquent , una aplicación de dictado con inteligencia artificial disponible de forma gratuita para iOS. La novedad: transcribe la voz en tiempo real, elimina automáticamente las muletillas como "eh" y "ah", y puede funcionar sin conexión a internet.

Una vez descargada, Eloquent utiliza modelos de reconocimiento automático de voz basados en Gemma —la familia de modelos de IA de Google— para transcribir lo que el usuario dicta. Cuando se pausa la grabación, la app procesa el texto: elimina las muletillas y corrige el discurso de forma automática.

El resultado aparece en pantalla con opciones de transformación: "Puntos clave", "Formal", "Corto" y "Largo" , para adaptar el texto según el uso. La aplicación también guarda el historial de todas las sesiones, permite buscar entre ellas y muestra estadísticas como la velocidad de palabras por minuto y el total de palabras dictadas.

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Por defecto, Eloquent usa modelos Gemini basados en la nube para la limpieza de texto. Pero el usuario puede desactivar ese modo y optar por procesamiento local, sin enviar datos a servidores externos. Además, la app puede importar palabras clave, nombres y jerga directamente desde la cuenta de Gmail del usuario, y permite agregar términos personalizados propios.

Eloquent llega a un segmento que ya tiene competidores consolidados: Wispr Flow, SuperWhisper y Willow, entre otras aplicaciones que usan IA para mejorar la transcripción de voz. La descripción de Google en la App Store la define como una herramienta "diseñada para acortar la brecha entre el habla natural y el texto profesional listo para usar".

Por ahora, la aplicación solo está disponible para iOS, aunque la misma descripción en la tienda menciona una versión para Android en camino. Según ese texto, la versión para el sistema de Google permitirá configurarla como teclado predeterminado y usará un botón flotante —similar al que ya tiene Wispr Flow en Android— para dictar desde cualquier pantalla.