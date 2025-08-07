Instagram lanza tres nuevas funciones para reforzar la conexión entre amigos

Instagram anunció el lanzamiento de tres nuevas funciones diseñadas para fortalecer los vínculos sociales entre usuarios. El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Adam Mosseri , a través de una publicación oficial.

Una de las funciones destacadas es Reposts , que permite volver a compartir contenido público de otros usuarios. El contenido republicado se mostrará en una nueva pestaña dentro del perfil del usuario.

Según Mosseri, los reposts también pueden aparecer como recomendaciones en los feeds de amigos, ampliando así su visibilidad entre contactos.

La función apunta a facilitar la circulación de contenido ya existente dentro de la plataforma, sin la necesidad de capturas de pantalla ni enlaces externos.

Instagram también sumará un nuevo espacio en la pestaña de Reels llamado “Friends” feed, que mostrará contenido que los amigos están disfrutando en la plataforma.

Este nuevo feed presentará reels que han sido gustados o compartidos por contactos cercanos, generando una experiencia de navegación personalizada basada en los intereses de la red social del usuario.

La propuesta busca ofrecer una alternativa al algoritmo de descubrimiento general, privilegiando interacciones entre amistades por sobre las tendencias globales.

Mosseri expresó que estas actualizaciones fueron diseñadas para “ayudarte a estar más conectado con tus amigos”, reforzando así la orientación social de la app.

Friend Map: ubicación compartida con control de privacidad

La tercera función anunciada es Friend Map, un mapa interactivo que permite compartir la ubicación en tiempo real con un grupo selecto de amigos.

Esta herramienta será completamente opcional y los usuarios podrán elegir con quién compartir la información, así como activar o desactivar el servicio en cualquier momento.

Friend Map se presenta como una alternativa para conocer la ubicación de los contactos, similar a funciones existentes en otras redes sociales como Snapchat, pero con controles de privacidad ajustables.

El mapa está pensado para facilitar encuentros presenciales entre amistades, aunque aún no se detalló si incluirá otras funcionalidades, como estado de actividad o historial de ubicaciones.

La inclusión de Friend Map marca un movimiento estratégico hacia el fortalecimiento de los lazos entre contactos reales, frente al consumo masivo de contenido impersonal que domina buena parte de la experiencia en Instagram.

Mosseri no precisó fechas para el despliegue global de estas funciones, pero señaló que se irán habilitando progresivamente para todos los usuarios.