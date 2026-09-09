"La IA podría matarnos a todos para finales de la década": la apocalíptica advertencia de un desertor de Anthropic

El investigador Jacob Coxon renunció a Anthropic y abandonó la industria de la Inteligencia Artificial (IA) con una advertencia contundente: quienes desarrollan los sistemas más avanzados creen que existe la posibilidad de que una IA arrase con la humanidad antes de que termine esta década.

Según el mensaje apocalíptico compartido en X (exTwitter), en OpenAI "muchos no han interiorizado profundamente las apuestas civilizatorias".

"En Anthropic, las apuestas están bien comprendidas, pero están atrapados en una carrera por llegar primero: creen que nadie más actuará de manera responsable, por lo que deben hacerlo ellos mismos, a pesar del riesgo", continuó.

La transparencia en la era de la IA no se resuelve con una etiqueta

Jacob Coxon sostuvo que OpenAI y Anthropic no están actuando de manera responsable porque avanzan hacia sistemas de superinteligencia capaces de mejorar sus propias capacidades. En su publicación, afirmó que ambas compañías están "jugando con nuestras vidas" y cuestionó que la competencia tecnológica esté por encima de los riesgos asociados con el desarrollo de modelos cada vez más autónomos.

"Aceptar esta carrera e ingresar al endgame es una apuesta hubrista que no debería lanzarse desde el Slack de una empresa privada. Intentar hacer un speedrun del alineamiento debería requerir una confianza extraordinaria en que no hay trayectorias mejores disponibles", remarcó en X.

Coxon había trabajado en el equipo técnico de OpenAI desde 2023 hasta julio de 2026 y que luego se incorporó a Anthropic como investigador.

El investigador también aseguró que quienes trabajan en el desarrollo de IA conocen la posibilidad de un escenario extremo. "Las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década", lanzó. Además, sostuvo que ese temor no es una estrategia publicitaria y afirmó que algunos ejecutivos e investigadores moderan sus declaraciones públicas mientras expresan preocupaciones mayores en privado.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

Coxon explicó que su preocupación está vinculada con la llegada de sistemas capaces de superar ampliamente las capacidades humanas. A su entender, una IA de ese nivel podría desarrollar habilidades para intervenir en distintos ámbitos con una velocidad difícil de controlar.

"No subestimes el poder de esta tecnología. Pronto serán sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales. Todos hemos presenciado el progreso en cada uno de estos dominios, y el progreso no está desacelerando", insistió.

En la misma línea, planteó que los sistemas avanzados podrían llegar a encontrar vulnerabilidades informáticas, transformar rápidamente determinadas actividades y conseguir recursos y poder propios. Para el investigador, el problema central residen en que el desarrollo de esas capacidades continúa avanzando sin que exista una desaceleración equivalente de los mecanismos de seguridad.

El ahora exmiembro de Anthropic también cuestionó la lógica que mantiene a las empresas dentro de esta carrera. Sobre esta última compañía, sostuvo que sus integrantes comprenden mejor los riesgos, pero que continúan avanzando porque temen que otra compañía llegue primero a la superinteligencia y no actúe de manera responsable.