Meta se enfrenta al mayor juicio sobre redes sociales y menores: estima hasta 1,4 billones de dólares en sanciones

Esta semana, Meta se enfrenta a un juicio contra una coalición de 29 estados estadounidenses que la acusan de haber manipulado deliberadamente Facebook e Instagram para volver adictos a los niños.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, afronta en un tribunal federal de Oakland (California) la demanda conjunta de 29 estados, un proceso que la Fiscalía General de California pudo sacar adelante después de que el tribunal rechazara el último recurso de la compañía para frenarlo.

La propia Meta calcula que su exposición alcanzaría los 1,4 billones de dólares, aunque los estados no han revelado cuánto reclamarán. La compañía califica esta cifra, que casi alcanza su valor de mercado total, de "descabellada" y sin precedentes.

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Esa cifra resulta de acumular las sanciones legales previstas por las infracciones de protección al consumidor y privacidad, un método que, según Meta, cuenta a los mismos adolescentes muchas veces.

La selección del jurado comenzó este miércoles pasado, los alegatos iniciales se prevén para el 18 de agosto y se espera que el juicio tenga una duración aproximada de siete semanas. El fallo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers (la misma que lleva el caso de Elon Musk contra OpenAI) será probablemente en octubre.

La demanda acusa a Meta de diseñar a sabiendas funciones para mantener a los usuarios jóvenes haciendo 'scrolling' (desplazándose por la pantalla) de una forma infinita, ya sea a través de publicaciones o notificaciones.

De hecho, sostiene que Meta recopiló datos de niños menores de 13 años, infringiendo la ley federal de privacidad, y aseguró a los padres que sus aplicaciones eran seguras mientras investigaciones propias indicaban justamente lo contrario.

La defensa de Meta se basa en que la "adicción a las redes sociales" no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, lo que debilita la acusación según la tecnológica. En el juicio se espera que declaren el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y el jefe de Instagram, Adam Mosseri.

Además de la amenaza que supone la cifra de 1,4 billones de dólares, a Meta le resultaría un varapalo, según el medio especializado The Next Web, que tenga que aplicar las medidas de rediseño que piden los estados, como restricciones por edad, límites de tiempo estrictos para menores, fin del scroll infinito y las notificaciones constantes, entre otras modificaciones a la experiencia propia de sus aplicaciones.

Este juicio parte de una acusación similar a la que Meta ya afrontó en Nuevo México, según la CNN, y que derivó en una orden de 567 millones de dólares, aunque la diferencia ahora es que se enfrenta a 29 estados a la vez.

Justamente Instagram, propiedad de Meta, lanzó el pasado abril las nuevas protecciones de contenido para cuentas de adolescentes. Cabe recordar que Meta compró Instagram en abril de 2012 por unos 1.000 millones de dólares.