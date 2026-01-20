¿Podés detectar si algo lo hizo una IA? Esta web te lo pone a prueba

La IA atraviesa la producción de contenidos en internet. En ese escenario, distinguir lo auténtico del ruido se vuelve más difícil cuando se mezclan piezas reales con material automatizado. En ese contexto, The Care Side , una entidad australiana de cuidado domiciliario, creó una web con un test . La propuesta está en inglés y busca poner a prueba la capacidad de detectar contenido falso con apariencia real.

Según el material difundido, el cuestionario fue respondido por más de 3.000 personas . La web comparte resultados y mensajes asociados al desempeño en distintos tipos de contenido.

Los datos reportados por El País de Madrid marcan una diferencia por edad. Entre menores de 29 años , el test sostiene que detectan ocho de cada diez contenidos falsos con apariencia de realidad ( deepfake ). En mayores de 65 años , el mismo resumen indica que solo aciertan poco más de la mitad . También señala que, en muchos casos, el acierto llega “por una respuesta sin razonar, por mero azar”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Llega la publicidad a ChatGPT: OpenAI empezará a probar anuncios en el plan gratuito y Go

Cuando uno termino el test, le recomiendan al usuario seguir atento a un lenguaje demasiado formal y a “tácticas de presión”. También pide sospechar de solicitudes urgentes de información personal o de transferencias de dinero.

El test propone una regla práctica: confiar en el instinto cuando algo parezca “demasiado perfecto” o “artificialmente educado”. Esa señal aparece como un disparador para revisar con más cuidado.

Para imagen, la recomendación central es examinar caras y manos en busca de inconsistencias. La lista también menciona iluminación artificial y “elementos arquitectónicos imposibles”.

En audio, el cuestionario sugiere prestar atención a pausas antinaturales y a un ritmo robótico en los patrones del habla. También plantea revisar si el tono emocional coincide con lo que dice la persona.

Otra señal en audio es si la calidad de la voz cambia de forma repentina o si aparece ruido de fondo inusual. El test suma una alerta: desconfiar si las respuestas no siguen naturalmente las preguntas o el flujo de la conversación.

En video, la guía indica que hay que mirar inconsistencias en los movimientos faciales. También propone verificar la sincronización de labios y los patrones de parpadeo.

El listado cierra con una pauta que se repite en varios formatos: confiar en los sentidos cuando expresiones o movimientos parezcan poco naturales. Y volver a revisar cuando el contenido luce “demasiado perfecto” o artificial.