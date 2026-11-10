Qué efecto tiene en la salud de los hombres orinar sentados, según un estudio

Un estudio científico analizó cómo influye la postura al momento de orinar en la salud masculina y encontró diferencias entre quienes presentan trastornos urinarios y aquellos que no tienen dificultades.

La investigación concluyó que sentarse puede facilitar el vaciamiento de la vejiga en pacientes con molestias asociadas, entre ellas las provocadas por el agrandamiento de la próstata . En cambio, no identificó ventajas significativas para los varones sin afecciones.

Los resultados se publicaron en la revista PLOS ONE y surgieron de una revisión sistemática y un metaanálisis que reunieron información de distintas investigaciones sobre el funcionamiento del aparato urinario.

¿Cuáles son los beneficios de orinar sentado para la salud masculina?

Revelan "un secreto" de la sombra de la Torre de los Homenajes del Estadio Centenario

Salud cognitiva: por qué la prevención y el diagnóstico temprano son claves para reducir el riesgo de demencia

La revisión reunió 11 investigaciones que compararon el orinar de pie y sentado en hombres sanos y en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior. Los trabajos evaluaron el flujo máximo, el tiempo necesario para evacuar y la cantidad de líquido que permanece en la vejiga después de ir al baño.

En los hombres con síntomas urinarios, los investigadores encontraron que sentarse redujo en promedio 24,96 mililitros el volumen de orina residual. También observaron un aumento del flujo urinario y una disminución del tiempo de micción, aunque esos dos resultados no fueron estadísticamente significativos. En los participantes sanos, no detectaron diferencias relevantes entre ambas posturas.

En el resumen para pacientes, los autores señalaron: "Concluimos que la postura sentada es la mejor posición para que los hombres con problemas urinarios, por ejemplo debido al agrandamiento de la próstata, orinen". En el mismo texto aclararon que no encontraron diferencias entre las dos posiciones en los varones sanos.

¿Cuáles son los beneficios de orinar sentado para la salud masculina, según un nuevo estudio?

Una recomendación similar figura en una guía de Dorset HealthCare University NHS Foundation Trust sobre el vaciamiento incompleto de la vejiga. El documento explica que este problema puede provocar pérdidas involuntarias de orina, molestias, necesidad de ir al baño con mayor frecuencia e infecciones urinarias. Entre sus indicaciones, señala: "Los hombres tienen más probabilidades de vaciar la vejiga por completo si se sientan para orinar en lugar de hacerlo de pie".

Además, recomienda adoptar una postura cómoda, apoyar los pies completamente en el suelo, relajar el abdomen y respirar profundamente mientras se orina. También propone una técnica conocida como doble vaciamiento: una vez terminado, levantarse, caminar unos segundos, volver a sentarse e intentar orinar nuevamente.

La guía de Dorset HealthCare University NHS Foundation Trust advierte que no se debe hacer fuerza ni presionar para expulsar la orina.

Link de acceso al estudio: Micción de pie versus sentado: la posición influye en hombres con agrandamiento de próstata