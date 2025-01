Registran un cometa en el cielo uruguayo: cuándo y dónde observarlo

El cometa fue descubierto en abril de 2024 por el programa ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System). Al ser no periódico y debido a su proximidad extrema al Sol, existe la posibilidad de que no sobreviva al perihelio.

Alcanzará su perihelio (el punto más cercano al Sol) el 13 de enero, y también será visible desde Uruguay.

Según estimaciones, el cometa podría ser visible a simple vista en días cercanos al perihelio. Su observación será más favorable desde el hemisferio sur, especialmente tras la puesta del Sol. La región de Sagitario es el área donde se localiza actualmente.