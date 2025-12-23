Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  22°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / ATAQUE

Spotify sufrió un hackeo masivo: atacantes aseguran haber robado el "99,6 % de todas las canciones" de la app

Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación"

23 de diciembre 2025 - 16:47hs
Spotify
Spotify STEFANI REYNOLDS / AFP

La plataforma musical sueca Spotify ha sufrido un robo masivo de datos a cargo de un grupo de piratas informáticos que asegura haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo.

"Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma", informó este martes a EFE la compañía en un correo electrónico.

Spotify añadió que seguía investigando el incidente, ocurrido durante el pasado lunes.

Más noticias
bhu, masoneria y ceibal: estos fueron los ciberataques mas graves en uruguay en 2025
HACKEOS

BHU, Masonería y Ceibal: estos fueron los ciberataques más graves en Uruguay en 2025

que celulares de motorola estan en oferta en uruguay esta navidad y cuanto cuestan
DISPOSITIVOS

Qué celulares de Motorola están en oferta en Uruguay esta Navidad y cuánto cuestan

El grupo de hackers Anna's Archives afirmó en un comunicado haberse apropiado en el ataque de 86 millones de archivos musicales, que representan alrededor del 99,6 % de todas las canciones del catálogo.

Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación".

EFE

Temas:

Spotify

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Fin de la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield igualó streaming y producción audiovisual, no tendrá el cable y el fútbol no será casteable

El uruguayo que empezó con una imprenta en su garaje de Ciudad de la Costa y ahora ofrece soluciones para gráficas en más de 20 mercados

El uruguayo que empezó con una imprenta en su garaje de Ciudad de la Costa y ahora ofrece soluciones para gráficas en más de 20 mercados

Movida gerencial: LATU tiene nuevo gerente general, exministra vuelve al sector privado y BBVA renueva su liderazgo en banca minorista
MOVIDA GERENCIAL

Movida gerencial: LATU tiene nuevo gerente general, exministra vuelve al sector privado y BBVA renueva su liderazgo en banca minorista

Washington Aguerre, arquero de Peñarol
FÚTBOL

El comunicado que emitió Independiente Medellín tras la salida de Washington Aguerre, quien vuelve a Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos