YouTube cumplió 20 años: ¿cuál fue el primer video de la historia?

YouTube cumple 20 años desde la publicación de su primer video 'Me at the zoo' (Yo en el zoo) que, compartido como una prueba por el cofundador de la plataforma, Jawed Karim, marcó los inicios de un servicio que se ha consolidado como una de las principales plataformas de contenido en Internet, redefiniendo la forma en la que se visualiza contenido, marcando tendencias, creando comunidades y aspirando a ser "la nueva televisión".