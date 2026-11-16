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La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) invita a empresas argentinas y uruguayas interesadas en participar de los siguientes llamados:

Concurso de Precios Nº 07/26: destinado a la adquisición de un camión 0 km, año 2026, con cabina simple y chasis largo, bajo norma Euro V. Fecha de apertura de ofertas: 15/12/2026.

Concurso de Precios Nº 08/26: destinado a la provisión e instalación de un hidroelevador. Fecha de apertura de ofertas: 16/12/2026.

Concurso de Precios Nº 09/26: destinado a la adquisición de dos equipos móviles de señalización vial para desvíos de tránsito y trabajos en obras. Fecha de apertura de ofertas: 17/12/2026.

Los interesados podrán descargar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones (PBC), las Especificaciones Técnicas y sus Anexos en el siguiente enlace: https://caru.org.uy/nuevositio/compras-licitaciones-concursos/

Consultas: [email protected]