La selección que emociona en la Copa América 2024, una encrucijada para Marcelo Bielsa y la vida de Ugarte

El objetivo de Uruguay en este proceso con Bielsa (que comenzó en mayo 2023) es realizar un gran Mundial 2026. La AUF y el entrenador tienen todas las fichas puestas en ese torneo porque los jugadores de la selección llegarán en un momento de sus carreras deportivas que los debería encontrar en su máximo esplendor.

De todas formas, para llegar a ese punto, Bielsa y sus futbolistas necesitan seguir desbloqueando niveles.

En 2023, Bielsa puso a rodar a una selección que juega al fútbol como pocas veces se vio. Nivel 1 desbloqueado.

En el cierre del año pasado, le ganó a Argentina y a Brasil, dos montañas insalvables en la vida moderna de la celeste. Nivel 2 desbloqueado.

Sergio Rochet fue abrazado primero por Darwin Núñez tras la victoria de la selección de Uruguay en definición por penales ante Brasil por la Copa América 2024

En esta Copa América, volvió a ganarle a Brasil y, más allá de su juego, alcanzó una expresión de carácter, fiel a la mejor historia del fútbol uruguayo (que aún tenía pendiente este grupo) y que impuso autoridad en todos los aspectos. Nivel 3 desbloqueado.

La semifinal de este miércoles ante Colombia le propone un nuevo nivel, el 4: ¿de qué forma consigue resolver futbolísticamente, porque aquí ya no solo pasa por cuestiones anímicas, la ausencia de dos piezas que no tienen sustituto en la defensa de Uruguay (Naithan Nández suspendido y Ronald Araujo lesionado)?

Cualquier opción que tome para el lateral derecho ofrecerá el 50% de Nández. El sustituto natural es Guillermo Varela, pero surge como segunda opción Agustín Canobbio.

Para la zaga tiene a Seba Cáceres o Josema Giménez. Cáceres es titular en la defensa, pero no llega con el rodaje de Ronald y, además, Matías Olivera le ganó el puesto en este torneo. En óptimas condiciones, el ex de Liverpool, ofrecerá casi un 100% de Ronald, pero hoy promete dar un 75%. Josema está en un 50% de Araujo.

Es allí donde Bielsa tiene que destrabar otro nivel, tan difícil como aquel que resolvió en La Bombonera en Uruguay-Argentina por Eliminatorias para anular a Messi, y acertó con Olivera en la zaga. Ahora tendrá que contener a Luis Díaz, el compañero de Darwin Núñez en Liverpool, que no tiene piedad.

La épica de Uruguay

El sábado, en el partido de cuartos de final que Uruguay jugó ante Brasil en Las Vegas, fuimos testigos de otra actuación con ribetes épicos de la selección y la confirmación de que en esta celeste se combinó lo mejor para desarrollar el estilo futbolístico de Bielsa, que calza a la medida de los jugadores que tiene, y la historia del país con más tradición y pasión futbolera en el mundo.

Esa mezcla de calidad y garra, de espíritu libre para jugar mirando el arco rival, cuando el partido lo permite, y de carácter para poner todo en la cancha, cuando el encuentro también lo reclama, generó algo especial.

Emocionó Uruguay el sábado, por la forma en que defendió con 10 jugadores los últimos 20 minutos y por ese espíritu que nos hizo viajar imaginariamente a aquellos días que nos recuerdan los mejores momentos de la celeste, de dientes apretados, dejando hasta la última gota y generando un orgullo que conmueve.

Maxi Araújo y Federico Valverde celebran la clasificación de la selección de Uruguay ante Brasil en la Copa América

Jugar futbolísticamente de igual a igual con Brasil es obra de Bielsa, pero resistir con 10 y clasificar guapeando, dejando el alma en la cancha es un símbolo de nuestra historia.

¿Vos sabías que en 18 años contra Argentina y Brasil, entre 2006 y 2022, Uruguay jugó 21 partidos, ganó 1, empató cinco y perdió 15 y recibió un promedio de casi dos goles por partido? En ese período, Uruguay fue campeón de América, cuarto en el Mundial de Sudáfrica 2010, quinto en Rusia 2018, pero no pudo superar el karma de estas dos selecciones.

¿Y te diste cuenta que desde que esta nueva generación asumió el protagonismo de la celeste, con Bielsa como entrenador, Uruguay jugó tres veces ante Argentina y Brasil en 2023 y 2024, ganó dos, empató uno, no perdió y no recibió goles?

Entonces, ¿estamos de acuerdo en que empezamos a torcerle el brazo a la historia reciente?

Estos tres partidos no hablan de un cambio definitivo, para eso se necesita una muestra más amplia, pero sin dudas refleja un crecimiento de la celeste hasta ponerse a la par de Argentina y Brasil.

¿Vos viste a Fede Valverde ante Brasil? Fue un león. Se sacó la galera y el bastón y se puso el overol para mostrar lo que es la garra charrúa. No quiero comparar con Sudáfrica 2010, porque eso fue único y será irrepetible y, en todo caso, lo que venga será diferente y sin cargar peso de generaciones anteriores, pero esta selección empiezan a descubrir ese nivel de emociones y cercanía con el hincha, que la transforma en algo especial.

Las desventajas con las que llega Uruguay en busca de la 16

¿Sabías que a Uruguay lo hicieron recorrer 1.700 kilómetros más que Argentina en la Copa América 2024? En este artículo tenés toda la información. Mientras a los argentinos los llevaron de la mano, a los celestes los hicieron viajar de este a oeste, tuvo problemas con los vuelos y tiene que jugar tres finales para ser campeón, mientras Argentina jugará una sola.

Ronald Araujo en Las Vegas tras su lesión en el partido de la selección de Uruguay ante Brasil

¿Sabías que si Uruguay clasifica a la final, con todas las adversidades con las que llega por el desgaste físico, menos rotación que Colombia, la lesión de Ronald y la baja de Nández, tendrá un día menos de descanso que Argentina?

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre la semifinal entre Uruguay y Colombia? Según el programa de Inteligencia Artificial Gemini, de Google, el partido entre Uruguay y Colombia es muy parejo y difícil de predecir un ganador. Ambos equipos son muy fuertes y han demostrado un gran nivel de juego durante el torneo. Sin embargo, le da un ligero favoritismo a Colombia.

La increíble historia de Manuel Ugarte, quien se hizo hombre a los 15 años

Para el final quería compartir un artículo que publicamos el sábado en Referí. ¿Leíste la historia de Manuel Ugarte? La vida del niño que se hizo hombre a los 15 años, que cuando tenía 13 años pretendieron Nacional, Peñarol y Defensor Sporting, pero que eligió jugar en Fénix cuando lo fue a buscar el captador Marcelo Sasso. Si no la leíste, podés hacer clic aquí para conocer una historia profunda e increíble.

Después de haber conocido los detalles más íntimos de la familia Ugarte Ribeiro, de Miguel y Mabel, que tienen dos hijos, Hernán y Manuel, y algunas anécdotas que marcaron el carácter, la madurez y la templanza del actual volante de la selección de Bielsa, entendés por qué el ahora jugador de PSG llegó hasta donde llegó y tiene por delante una enorme carrera.

Manu debutó con 15 años en Primera división, cuando aún estaba en tercero de liceo y la vida le cambió para siempre.

Manuel Ugarte en City Park

Desde pequeño siempre estuvo adelantado, y tuvo una mirada sobre su carrera en el fútbol que le permitió enfocarse para recorrer el mejor camino.

Este es un diálogo que se cuenta en la historia publicada en Referí:

Manuel Ugarte estaba en la sub 20, en 2016, dando cuatro años de ventaja. Miguel, su padre, lo había llevado como siempre hasta el Complejo de la AUF, y lo esperaba para regresar a su casa. Tenía que aguardar a que finalizara un amistoso con Juventud de Las Piedras. De pronto, Manu se acerca hacia él con cara de preocupado.

—¿Qué pasó Manuel? ¿Por qué estás así?

—No toqué la pelota —fue la lacónica respuesta del joven futbolista.

—Pero, ¿qué pasó? —volvió a preguntar el padre.

—Papá, yo no me puedo quedar solo con el entrenamiento de Fénix, porque si no, no llego —respondió con una madurez impropia el joven futbolista.

—Pero, Manuel, ¿cuál es tu idea?

—Rodrigo Abascal (actualmente en Portugal) tiene un preparador físico con el que trabaja en la pista de atletismo, al lado del Estadio Centenario. Quiero ir a Capurro a las 8 de la mañana a entrenar, salgo a las 12, me llevás algo para comer, como ahí y a la 1 empiezo en la pista.

—¿Hasta qué hora, Manuel? —preguntó con asombro el padre.

—Hasta las 5.

—¿Cuántos días?

—¡Todos!

Ese día, Miguel no solo terminó de entender que Manu había madurado. “Recuerdo que en ese momento pensé: este chiquilín está mirando mucho más lejos de lo que podía ver como padre”.

Por tanto, Miguel y Manu, que tienen una historia de cercanía propia de tantas experiencias de sacrificio, más allá de la natural de padre e hijo, siguieron moldeando al crack de estos días.

“Así estuvimos un año y medio que fue extenuante, porque llegaba a las 6 de la tarde a estudiar y a rendir parciales. Allí tenía que estar más que nunca para facilitarle los canales de traslados”, recordó el padre. La nota completa está aquí.