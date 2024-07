Traumatismos, vendas y curitas: ¿cómo están los jugadores de Uruguay sentidos ante Estados Unidos?

Las imágenes de su golpe fueron impactantes y sus compañeros lo rodearon mientras era atendido.

Luego, fue trasladado a un hospital para que le hagan chequeos con imágenes y finalmente fue dado de alta, lo que el propio jugador comunicó en sus redes.

Además de Araújo, hubo otros jugadores que terminaron golpeados.

Ronald Araujo sufrió un codazo involuntario de un rival que le generó un corte en la nariz, por lo que se le puso una protección durante el partido y luego llevó una curita en zona mixta.

Nahitan Nández, por su parte, salió con un vendaje en una de sus manos. Además, se fue rengueando del estadio.

20240702 SPO - SOC - UNITED - STATES - V - URUGUAY - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Ronald Araujo of Uruguay celebrates after winning with Nahitan Nandez of Uruguay during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C mat

Ronald Araujo y Nahitan Nández

Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP