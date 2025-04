Carlos Negro será citado a la Comisión de Seguridad del Senado a pedido de Javier García

"En esta hora nos enteramos que no es apenas asumiera, será en el correr de los cinco años", agregó el nacionalista.

"El ministro Negro habló de que iba a presentar un plan a partir del año que viene. Me parece que tomarse un año habla de que la situación no era tan crítica; o lo era, no se está tomando decisiones y se está desaprovechando el tiempo", sentenció el exministro de Defensa.