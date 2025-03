Javier García tras la imputación de Besozzi: "Existe un centro de operaciones políticas en la Fiscalía"

Javier García , senador del Partido Nacional, declaró este sábado que no tiene "duda ninguna" de que "existe un centro de operaciones políticas en la Fiscalía" que intenta "operar sobre la opinión pública".

"Las investigaciones avanzan o se frenan de acuerdo al investigado. Las declaraciones las tienen los periodistas a los minutos [después de] que se han hecho, violando todas las garantías del debido proceso en algunos casos, y en otros se esconden. Desde ese complejo de operaciones políticas intenta operar sobre la opinión pública, sobre la política. Este episodio se inscribe en eso", dijo García.

"No podemos quedarnos callados ante la arremetida y el atropello fiscal, que no es el primero. ¿Desde cuándo un fiscal o una fiscal determina quién puede ser candidato o no puede ser candidato?", agregó.