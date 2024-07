¿Por qué Luis Suárez y Rodrigo Bentancur insultaron al periodista de DSports Mario Martínez?

El gol que Mathías Olivera anotó este lunes para la selección de Uruguay ante la de Estados Unidos , por la última fecha del grupo C de la Copa América 2024 , hizo vivir momentos de alta tensión en el Arrowhead Stadium de Kansas City,

Mirá el gol en esta nota.

El exárbitro argentino Javier Castilli expresó que Olivera estaba "claramente en posición adelantada".

El periodista Mario Martínez, de DSports, que trabaja a nivel de campo en los partidos expresó cuando el gol fue convalidado, que recibió insultos de Luis Suárez y de Rodrigo Bentancur.

"Cuando se estaba revisando la jugada se me acercaron y me preguntaron por la posición de Olivera y les dije que creía que estaba fuera de juego. Cuando el gol fue validado me putearon todo. Suárez, Bentancur, unos cuantos. Privilegios, privilegios", dijo Martínez en la transmisión, con un dejo de gracia ya que en definitiva él disfrutó tanto como los jugadores el gol de Uruguay.