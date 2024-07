El uno por uno de Uruguay vs Estados Unidos: la exuberancia de Ronald Araujo, la avivada de Darwin y el error de Nández

Ronald Araujo: en los primeros 17 minutos tuvo tres cierres muy buenos, cortando ataques profundos de un rival que comenzó con todo el partido. Volvió a cortar otro avance rival con potencia, marcando la cancha en su sector. En el momento en el que el equipo estaba golpeado anímicamente por la lesión de Maximiliano Araújo, sobre los 31', le sacó un mano a mano a Pulisic. Recibió un golpe en la cara a los 36' que lo obligó a salir algunos instantes del campo de juego.

Mathías Olivera: ganó muy bien a los 12 minutos por arriba en un córner muy complicado. Sobre los 15 minutos, Tayler Adams le pegó fuerte y recibió la amarilla, cuando el zaguero uruguayo le había ganado el balón. Le metió un gran pase a Matías Viña a los 22 minutos que fue la primera llegada intensa de los celestes. Mostró una exuberancia física notable.

Matías Viña: le tocó marcar al más habilidoso, ya que esta vez, Christian Pulisic, el jugador de Milan, jugó por la derecha de su ataque. Jugó un buen primer tiempo en el que se mostró claro, aunque tuvo menos participación ofensiva que en los dos anteriores encuentros. A los 49 minutos anticipó bien en el primer palo y un cabezazo suyo se perdió apenas afuera.

Manuel Ugarte: fue el que entró más tarde en juego, debido a la intensidad que esta vez imprimió el rival. Comenzó a crecer en su juego y eso contagió a Uruguay, con un par de recuperaciones muy buenas.

Federico Valverde: por tercera vez consecutiva fue el capitán de la selección de Uruguay. Se juntó una vez más con Manuel Ugarte como doble 5 en el mediocampo. Durante los primeros 15 minutos, el rival lo complicó más de lo normal y el equipo celeste lo sintió. De a poco y con su oficio, comenzó a manejar la pelota, aunque no con la asiduidad normal. A los 51 minutos sacó un tremendo disparo desde afuera del área, que se anotó como otra situación de gol para los celestes.

Nicolás De la Cruz: no repitió en el primer tiempo todo lo bueno que se le vio contra Bolivia. Se mostró impreciso con la pelota, jugando siempre detrás de Darwin Núñez. Después de la media hora mejoró y con él, también lo hizo Uruguay, aunque recibió algunas faltas muy fuertes.

Facundo Pellistri: comenzó con algunos nervios y cometió una falta al borde del área a los 3 minutos que el árbitro no pitó y que pudo ser complicada para el arco celeste. Robinson lo marcó muy fuerte y a veces, de forma desleal. Sobre los 42' tuvo una jugada de gol, pero no pudo pegarle bien.

20240701 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Cameron Carter-Vickers of United States challenges for the ball with Darwin Nuñez of Uruguay during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between United States and Uruguay at GEHA Field at Arrowhead Stadium

Cameron Carter-Vickers y Darwin Núñez

Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP