La foto de Diego Aguirre con la Copa Libertadores, su análisis del grupo de Peñarol y el mensaje para ilusionar a los hinchas; mirá su posteo

“Se renueva la ilusión”, comentó el DT que buscará nuevamente llevar a los carboneros a lo más alto del continente.

Aguirre fue campeón como jugador de Peñarol en la Libertadores 1987 y como DT llevó a Peñarol a la final de 2011, en la que cayeron ante Santos de Neymar, y a semifinales en la pasada edición.

El entrenador carbonero hizo su análisis del grupo que le tocó a Peñarol.

“El grupo sinceramente es difícil, podría haber sido más difícil o más fácil. Es algo intermedio, digamos”, dijo el DT carbonero al analizar el grupo en radio Carve Deportiva.

Consultado por si es un grupo más accesible que el año pasado, señaló: “Teníamos al campeón argentino el año pasado y este año también. Ahí estamos iguales. Nos tocó Olimpia que es un equipo copero pero que tal vez sea menos que Mineiro (que les tocó en 2024). Es algo parecido. Pero nada te garantiza nada. Por ahí aparece el equipo boliviano como el más débil”.

Con respecto a la altura en la que juega San Antonio Bulo Bulo, dijo “son 2.500 metros, es un poco de altura".

“No lo sé, he aprendido con los años que no podés elegir rivales. Si bien previamente podría haber sido más difícil otros grupos, después hay que jugar y así como le podés ganar a cualquiera, cualquiera te puede ganar”, agregó.

20250317 FBL - CONMEBOL - LIBERTADORES - SUDAMERICANA - DRAW The names of the teams that make up the groups are displayed on a screen during the draw for the group stage of the Copa Libertadores at Conmebol's headquarters in Luque, Paraguay, on March 17,

Sorteo de la Copa Libertadores

Foto: Daniel Duarte / AFP