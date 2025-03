La preocupante posición de Peñarol en la tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Boston River que cerró la 6ª fecha

Pero tras el triunfo de Boston River, y al ser por 2-0, el Sastre lo superó en la tabla por diferencia de goles y Peñarol se ubica en el puesto 12° de 16.

Los carboneros tiene por debajo en la tabla a Danubio, Miramar Misiones, River Plate y Progreso.

En la próxima fecha, Peñarol será local este jueves ante Liverpool, que tomó la punta, en el Campeón del Siglo.

Lo que dijo Diego Aguirre

Consultado por si el Torneo Apertura 2025 estaba perdido, Diego Aguirre señaló: “Jamás puedo pensar eso, está muy difícil pero jamás puedo pensar que está perdido. Veremos. Tenemos que ni siquiera pensar en eso del Apertura, tenemos que ir partido a partido, ganar, prepararnos para el comienzo de copa y veremos si nos da para el Apertura o no. Pero hay una tabla anual, hay otras cosas, van 6 partidos...”, en declaraciones a radio Carve Deportiva.

“Le vamos a dar un poco más de emoción”, bromeó. “Se nos fue la mano, aflojamos un poco y ahora vamos a volver a lo normal, que Peñarol esté arriba, siendo protagonista y el gran objetivo de que Peñarol sea bicampeones uruguayos”

Además, comparó la actual campaña con la del año pasado. “Es lógico y normal que no se repita el año increíble del año pasado, por algo fue una excepción, fue récord, y sabíamos que no iba a volver a pasar. El que se malacostumbró a ganar todos los partidos, eso no va a pasar”.