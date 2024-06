Cuidacoches empezaron a usar Mercado Pago para recibir propinas: ¿ganan más plata?

Graciela Rodríguez es la presidenta de la Asociación de Cuidacoches y trabaja en el Parque Batlle afuera del Sanatorio Americano. Allí casi nadie le paga con la billetera digital.

"Casi toda la gente que viene acá, viene de afuera, y se queda días y días con sus familiares internados. Entonces no usan tanto la tarjeta", señala.

"Pero tengo compañeros que me han dicho que les está yendo bien, que se está yendo menos gente sin dejarles. Porque antes se iban con el cuento de: 'no, vos sabés que no tengo nada, solamente la tarjeta'. De a poquito va a ir adaptándose la gente", dice Rodríguez.

En una pizzería de La Unión

Uno de los que tiene mejor suerte con Mercado Pago es Gastón Silva.

Tiene 51 años. Si bien lleva 30 años haciendo arte callejero –candombe y samba– en el Mercado del Puerto los fines de semana, entre semana está en la esquina de Lindoro Forteza y 8 de Octubre, en el barrio La Unión. Allí está la pizzería Santorini. Desde que perdió su trabajo en la pandemia, es cuidacoches. Antes fue flete, delivery y hasta canchero en Las Acacias, antes del césped sintético.

En su esquina, cada tres o cuatro días una persona le da propina a través de Mercado Pago. En general son personas de entre 30 y 50 años que suelen comer en Santorini, que ya conocen a Silva y le tienen confianza. Además de la pizzería, es una zona con varios comercios, una sucursal del BPS y una central de OSE.

"Lo más difícil es hacerle el clic a la gente. Estamos en un rubro muy difícil, entonces equiparan para abajo. Como que todos somos iguales. Pero una vez que te conocen y dicen: este no fuma, no toma, no se droga. La gente te estudia", cuenta el hombre.

Cuando le dan dinero con Mercado Pago, las personas suele poner un poco más que cuando lo hacen en efectivo.

En monedas y billetes suelen pagarle $10, $15, $20. Cuando alguien saca su celular, captura el código QR que él lleva colgando, le da entre $50 y $100.

"Acá a media cuadra hay un supermercado que trabaja con Mercado Pago. Entonces yo con eso hago un surtido ahí", explica.

En tres, cuatro días suele ganar unos $400 con la billetera digital; en ese mismo plazo de tiempo gana unos $300 en efectivo, aunque todo el tiempo esté recibiendo efectivo.

Con hinchas de Nacional

Miguel Ángel Álvarez tiene 69 años. En 2002 con la crisis perdió su trabajo y empezó a oficiar de cuidacoches. Ahora, está jubilado y solo trabaja en eventos específicos.

Cuando va a eventos en el Antel Arena no le pagan nunca con Mercado Pago. "Todavía no, porque llegan como de noche medio saturados, no sé", explica.

Sin embargo, como en el caso de Silva, el factor de la familiaridad es clave para que las personas usen Mercado Pago con él.

Trabaja afuera del Parque Central durante los partidos de Nacional y los hinchas ya lo conocen. "Hay algunos que ya vienen y van derecho al QR. Después yo voy y lo cambio", cuenta Álvarez. Las personas que usan la aplicación usualmente tienen entre "40 y 50 y algo" de edad.

Hace poco, en el Parque Central, dos camionetas fueron juntas y le dejaron $300 a Álvarez a través de Mercado Pago. De todas formas, en general suele ser alrededor de $60. En su caso, lo que le pagan en efectivo es similar: unos $50.

En un partido de Nacional, Álvarez recauda entre $1.300 y $1.400 con cerca de 30 autos. Cuando son encuentros internacionales, por ejemplo por la Libertadores, llega a ganar hasta $2.000.

Como trabaja solo en eventos específicos, está esperando que llegue la Expo Prado en la Rural del Prado del 6 al 15 de setiembre. "Ahí con seguridad muchos van a pagar con Mercado Pago. Son dos semanas. Vamos a ver cómo funciona para nosotros la aplicación".

La capacitación de la Intendencia de Montevideo

Según la presidenta del sindicato, Graciela Rodríguez, la intendencia ya comenzó a llamar para una nueva tanda de cuidacoches.

La comuna les manda un WhatsApp y avisa que se están abriendo clases para usar el QR de Mercado Pago. A los interesados, les pasan una fecha y una hora para ir a la capacitación.

La directora de Desarrollo Social de la intendencia, Mercedes Clara, había explicado a El Observador que la capacitación incluía hacerles conocer a los cuidacoches y saber cómo funciona esa billetera digital, que requiere poseer un correo electrónico y dar otros datos.

"Había habido una experiencia con los heladeros de las playas, que ahora tienen la aplicación. Al ver eso pensamos que podía ser una buena forma", indicó para una nota publicada el 20 de abril.

Sobre la decisión de hacerlo también con los cuidacoches, explicó: "Esta problemática ya nos estaba llegando hace un tiempo porque las personas andan con menos dinero encima".

Después de que se conociera esta medida de la comuna, El Observador salió a las calles de Montevideo y consultó a cuidacoches y conductores sobre qué opinaban. A continuación el video que reúne diferentes testimonios: