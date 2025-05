Abrazar las cicatrices: los recomendados de Picnic! de esta semana

En esta era en que las perfecciones estéticas se convierten en obsesiones idealizadas e irreales, en la que la “juventud eterna” parece -engañosamente- un objetivo alcanzable, cuesta mucho mostrar nuestras grietas, esas que sin embargo todos tenemos y son parte fundamental de quiénes somos y de cómo nos fuimos construyendo.

Hay belleza en las cicatrices, en las marcas que no deja la vida, en lo que aprendimos para no volver a hacerlo o para hacerlo mejor. ¿Qué pasaría si en lugar de esconder nuestras cicatrices, tanto físicas como emocionales, las reconociéramos como parte de nuestra historia, como testimonios de nuestra capacidad de superación y resiliencia? Somos únicos porque hemos sido rotos y, ojalá, reparados. Aceptar nuestras imperfecciones no significa resignarse, sino abrazar nuestra humanidad con compasión y autenticidad.

Para ver

Amigos y parejas. Seis amigos de todas la vida se encuentran en momentos fundamentales: vacaciones, año nuevo, cumpleaños. Viven en diferentes ciudades pero esa amistad, en la que han integrado a sus parejas, los hace volver a encontrarse. Se conocen de memoria, saben cuáles son sus mejores perfiles y sus peores costumbres. Entre todos construyeron un lenguaje que solo ellos entienden. Hasta que uno decide divorciarse y comienza una nueva relación con una mujer mucho más joven. El sacudón trastoca las amistades, pero también las internas de cada pareja. Las cuatro estaciones , que se puede ver en Netflix, es corta y tiene grandes actuaciones de Tina Fey, Colman Domingo y Steve Carrell, entre otros.

Diamante. El robo del diamante es una serie documental dirigida por Guy Ritchie, que se puede ver en Netflix en cuatro capítulos. Reconstruye con buen ritmo uno de los robos más sofisticados de las últimas décadas. A través de material de archivo, entrevistas a protagonistas clave, cuenta cómo un grupo de delincuentes logró vulnerar los sistemas de seguridad de uno de los depósitos de diamantes más resguardados del mundo. Lo que vale la pena de esta serie es que no se limita a contar los detalles policiales; va más allá e intenta indagar en las motivaciones de los ladrones, los errores del operativo y las consecuencias legales y mediáticas del caso.

Dilemas. Recién empecé a ver en MAX, y me está gustando, la serie francesa La Rabina , una mirada íntima y con muchas interrogantes y desafíos sobre la espiritualidad, la identidad y el poder de la palabra. Una mujer decide convertirse en rabina en una comunidad donde las tradiciones tensionan con la modernidad. La protagonista encarna una figura poco habitual en pantalla: una líder espiritual femenina que desafía prejuicios tanto dentro como fuera de su comunidad. Es una serie que va lento, pero profundo, en la que la rabina debe ser la consejera, pero en el camino ella misma necesita consejos y, sobre todo, necesita replantearse verdades supuestamente reveladas.

Para disfrutar

Museos. El Mes de los Museos es una gran excusa, de las que no deberíamos necesitar, para recorrer alguna de las muchas propuestas que hay en estos días. Van algunas recomendaciones:

Hoy jueves 15 hay visita guiada en el Museo de Artes Decorativas , sin costo pero con inscripción previa vía [email protected]

El Museo Casa de Gobiern o habilitará visitas guiadas abiertas a todo público y gratuitas, el viernes 16 de mayo, 11:30 y 15:30 horas, y el lunes 19 de mayo, 11:30 y 15:30 horas. (Edificio Artigas, Plaza Independencia 776).

El viernes 16 se estrena en el EAC el documental El Kiosco y la Torre, a las 18 hs. Es la historia de Cholo, de 85 años, quien lleva más de tres décadas atendiendo su kiosco en el centro de Paysandú, ahora amenazado por la demolición de su manzana para construir una torre.

El Museo del Carnaval se podrá visitar gratuitamente el domingo 18 de 11 a 17hs.

Arte. Este mes también está lleno de arte en Ciudad Vieja, con recorridos, muestras, cine, talleres y encuentros al aire libre. Acá podés ver la agenda completa de Ciudad al Sur , en la que se destaca un encuentro de dibujo, el sábado 17 a las 11 hs en Plaza Zabala. Ese mismo día habrá una visita guiada a la muestra “ No soy el mismo”, a las 11hs en el Museo Torres García). El sábado se cierra con el Festival Mientras tanto CINE. a las 18 hs, en 310artestudio .

Jam. Hoy jueves a las 21 hs habrá Jam de Literatura, Cine & Psicoanálisis en Cultural Alfabeta, con Gabriel Calderón y Bruno Cancio. Con acceso gratuito.

Maestros. La Banda Sinfónica de Montevideo hará gira gratuita por tres barrios montevideandos, dedicada a la Primera Escuela de Viena, un encuentro con obras para vientos de tres compositores fundamentales: Mozart, Haydn y Beethoven. El miércoles 28 a las 20 hs estará en el Hotel del Prado (Av. Gabriela Mistral 4223), el jueves 29 a la misma hora en la Parroquia San Juan Bautista (Tamburini 1210) y el viernes 30 de mayo en el Aula Magna de la Universidad Católica (8 de Octubre 2738I). En todos los casos la entrada es libre hasta agotar aforo.

Noche oscura. El miércoles 21 de mayo habrá Noche Oscura, sesiones de escucha y cena en Casiopea Lab . Es la tercera edición de este ciclo que lidera este laboratorio cultural, junto a De Morondanga y Little Butterfly Records. La idea es escuchar álbumes completos y cenar, además de hablar de música. La cena está incluye comida vegetariana y maridaje con vinos De Lucca.

Disponible. El viaje de mayo de esta nueva propuesta local que combina muy buena comida con vinos, es de descubrimiento de zonas vineras como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Uruguay en busca de sabores del nuevo mundo. Más info acá .

After coffee. El sábado 17 se hará el primer after coffee l ocal en The Lab Coffee roasters y bajo la batuta de djsebarodriguez. De 16 a 20 hrs en The Lab Punta Carretas. música en vivo y degustaciones exclusivas de café. Los primeros 50 cafés son de regalo.

Gauchada. El miércoles 21 de mayo se abre un nuevo ciclo de Gauchada, básicos de cocina y tapeo , de la mano de la crack de Gaby Miconi, que propone volver a lo simple, disfrutar del proceso y cocinar para el día a día con ingredientes accesibles. Siempre recomiendo con entusiasmo sus talleres. Se aprende mucho, se come delicioso y se renueva la creatividad.

Clásicos. Hoy se hace la primera edición de Clásicos de ayer y hoy del 2025, una propuesta de Montevideo al sur, con cócteles y música en la esquina de Barrio Sur (Paraguay 1150).

Clásicos 2. Atentos amantes de los autos, porque este sábado 17 hay encuentro de clásicos italianos que saldrán a mostrar sus bellas líneas desde la Scuola Italiana de Avda Italia y se pasearán por Montevideo y Ciudad de la Costa. El paseo termina con un almuerzo en Basílico, Jacksonville. Acá tenés más info y el camino que recorrerán.

La pesca. El martes 20 de mayo se hace el taller vivencial Pesca Artesanal & Cocina Local, de la mano de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, en Casa de Productores. La experiencia comenzará a las 10:30 AM y el objetivo es conocer especies locales y técnicas tradicionales de pesca y fileteado, además de hablar sobre buenas prácticas, saberes tradicionales y el aprovechamiento integral del recurso. Final feliz con un almuerzo con productos del mar. Te podés inscribir acá.

Recreo: Experiencias a puro gin uruguayo (y el mejor)

¿Si te cuento que el gin deriva de un tónico digestivo que se usó por primera vez en Países bajos en los 1600 y pico? ¿Y que el gin tónic fue inventado por los militares ingleses en la India del siglo XVIII, donde proliferaba la malaria, que se prevenía con quinina, muy amarga y la base de la tónica? Si te cuento todo esto es porque lo aprendí en una noche preciosa frente al Real San Carlos en Colonia, donde se encuentra la destilería del premiado gin uruguayo Sur 34 .

Vale muchísimo la pena probar este destilado de primera calidad, con predominancia de sabores cítricos (en particular de mandarina criolla y pomelo rosado), en el que el enebro y el coriandro de base se dan la mano con otros 15 botánicos. Pero también conocer la historia y el proceso de esta bebida, el emprendimiento que reunió a un uruguayo y a un argentino amantes del gin, y el futuro al que apuestan de cara al mundo. Además, podés elegir entre tres tipos de experiencia : un tour con degustación, una Master class de gin con brindis con gin&tonic y la experiencia completa de crear tu propia ginebra con la combinación de sabores que elijas, guiado por los que saben. Hice esta última y recomiendo 100%.

Bienvenida

La Resistance Boulangerie abrió su tercer local, el primero en el que se pueden disfrutar sus delicias con café, bebidas y más. En pleno Punta Carretas renovaron una preciosa casa de dos pisos, en la que se incluye mostrador de venta al público, planta de elaboración, un patio al aire libre y un segundo piso con sillones y mesas muy cómodas para compartir un café y, en mi caso, un roll de canela o un croissant de almendras, mis favoritos.

Además de desayunos y meriendas, está abierto para almuerzos con buenas opciones de sándwiches, algunos calientes, todos hechos con el pan fresco de La Resistance o con una maravillosa focaccia.

Chau chau, adiós

