Alejandro Lerner denunció que los productores de su gira por el interior de Uruguay "desaparecieron": ¿qué pasará con los shows pendientes?

"Me saqué esta foto hoy viernes a la noche para que mis queridos de San José, Florida y Durazno sepan que me quedé hasta el final", dice una de las publicaciones más recientes en la cuenta de Instagram del cantautor argentino Alejandro Lerner. La publicación es una denuncia y una disculpa al mismo tiempo: la explicación de por qué no emprendió la gira que tenía prevista en tres departamentos del Uruguay.