Del "No sea nabo Néber" a una entrevista para Corea con la cama destendida: los momentos televisivos de José "Pepe" Mujica

Mujica, por entonces senador, habló durante casi una hora con Araújo, generalmente en buenos términos, hasta que en un momento de la charla, el entrevistado le dijo al entrevistador que "tenía que respetar al pueblo uruguayo".

"Usted es un hombre inteligente, y por momentos tiene pizcas de brillante", agregó Mujica. "Pero usted tiene una responsabilidad porque está al final del partido como periodista. Yo soy un loco de las chapas, pero hay gente que me respeta. ¿Usted se da cuenta la generosidad que tiene el pueblo? Que capaz me juzga y condena por cosas del pasado, y me apoya por el hoy", dijo el entonces senador.

Araújo le dijo que si durante algún momento de la charla había sido irrespetuoso, lo lamentaba. "Pero no me dejes mal sentado, como que yo le falté el respeto a sus votantes que no es así".

El momento más picante, sin embargo, vino antes, cuando Araújo le preguntó a Mujica "¿Qué es el Frente Amplio?", lo que llevó a que el senador le dijera "no sea nabo", frase a la que luego el imaginario popular le agregó el nombre del periodista.

Una frase parecida le dijo a Raquel Daruech en 2004, en su programa de Canal 5 La sed y el agua. "No sea choriza", le lanzó a la periodista.

"¿Lo mandaron a hacer los mandados?"

En su relación de amor-odio con los periodistas, Mujica tuvo un momento de tensión con un jovencísimo movilero de Canal 10 que lo encaró en un acto y le preguntó por su vínculo con Néstor y Cristina Kirchner, y sobre si había hablado con ellos en un acto en Argentina.

"Yo ni los vi a los Kirchner, fui a un acto, qué joder", saltó el ya presidente. "La Argentina es gigantesca, ¿pa' que me hace esa pregunta, lo mandaron a hacer los mandados?", le respondió al periodista.

Entrevista en El Perro Verde

Ante la muerte de Mujica, la activista española Lola Quintero, hija del mítico periodista Jesús Quintero, conductor del ciclo de entrevistas El Perro Verde y que tuvo su versión uruguaya emitida por Canal 12, rescató una memoria familiar.

En ese ciclo, Quintero entrevistó a Mujica, ambos cigarrillo en mano. "¿Quiénes son los enemigos de la vida?", le pregunta el periodista. "Los miedos que llevamos adentro, ser pobre, miedo a no tener, a la incertidumbre. La acumulación genera una cultura de miedo, miedo al miedo", reflexiona el presidente, en una línea filosófica que luego fue también la que lo hizo conocido ante el mundo.

Mi padre, Jesús Quintero, entrevistó a Pepe Mujica en los 90. Dos locos cuerdos, que nunca se dejaron dominar por el miedo.



El beso que no fue

La señora entra al plano de la cámara, mano tendida hacia Mujica. "Un beso, Pepe, que no me dejaron", le pide, y acerca la cara. El ya expresidente le dice que no, y la aleja. La señora insiste. "Beso no", le dice Mujica.

Ante la insistencia de la mujer, el veterano reacciona con firmeza. "Tengo una enfermedad inmunológica", le espeta, trastabillando con la última palabra. "Ay, no te me enojes, te quiero mucho", responde la señora, generando un momento que se hizo viral.

"Los de la FIFA son unos viejos hijos de puta"

El año es 2014. Uruguay hace causa común tras su hijo pródigo, el futbolista Luis Suárez, que acaba de ser sancionado por la FIFA con una larga suspensión por morder al italiano Giorgio Chiellini en el partido entre ambas selecciones por la fase de grupos del Mundial de Brasil.

El mundo opina que aunque la sanción es quizás excesiva, Suárez se equivocó. Los uruguayos (o casi todos), piensan que es una operación para sacar a la selección del Mundial y que no se repita el Maracanazo, un castigo, una patraña.

Mujica, todavía presidente, espera a Suárez en el Aeropuerto luego de que fuera expulsado de la concentración uruguaya. El periodista Sergio Gorzy lo encara con su teléfono y le pregunta por la situación. Mujica dice "la FIFA son una manga de hijos de puta", y se tapa la boca enseguida, de forma juguetona.

El video circula por redes, luego de que Gorzy lo difunde en La hora de los deportes. Cruza fronteras. La frase, cada tanto, reaparece cuando en el organismo rector del fútbol mundial se mandan alguna de las suyas.

La cama destendida en la televisión coreana

En 2013, durante su presidencia, Mujica recibió en su chacra (residencia presidencial, a efectos prácticos) a medios de todas partes: a la BBC, al New York Times, y a la televisión pública surcoreana.

Esta última nota llamó la atención por el vistazo a la casa de Mujica y Lucía Topolansky, que incluyó una mirada a la cama destendida del matrimonio, al interior de la heladera de la pareja, a las manchas de humedad de la casa, y a su tractor, con el que casi atropella a su célebre perra Manuela durante la nota.

Hablando de Manuela, Mujica dice, mientras le da de comer que “es la perra más fina del mundo, el presidente le cocina a la perra”. Luego proceden a tomar whisky y después un espinillar.

Muestra su tractor, su Fusca y dicen que él dona dos tercios de su sueldo y no 90 % como manejan la mayoría de los medios. “Si yo tuviera una casa grande y tres sirvientes no tengo vida íntima”.

La nota luego recuerda el pasado guerrillero de Mujica, sus años de prisión, y usa material de archivo, con fotos de Mujica más joven y de manifestaciones de los cañeros. Además, transmiten un fragmento con el famoso discurso que el presidente dio en la conferencia Río +20.