El marido de Brigitte Bardot reveló la causa de muerte de la legendaria actriz francesa

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot se sometió a dos operaciones de cáncer antes de morir el mes pasado, según reveló su esposo a la prensa francesa la víspera de su funeral el miércoles en Saint-Tropez.

Icono del cine convertida en defensora de la causa animal, Bardot "resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó" , contó su marido, Bernard d’Ormale , en una entrevista publicada el martes por la noche en la web de Paris Match.

D’Ormale no precisó qué tipo de cáncer padecía la artista, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años .

Bardot fue hospitalizada en dos ocasiones en otoño, sin que entonces se detallaran los motivos de su ingreso. Sufrió un cáncer de seno en la década de 1980.

"Ella siempre quería volver a La Madrague", su famosa residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, donde murió, añadió su marido. "Y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama".

"Sin embargo, se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final", agregó.

En esta entrevista con Paris Match, D’Ormale precisó también los motivos del entierro de Bardot en el cementerio marítimo de Saint-Tropez, pese a que ella había comentado a menudo su deseo de ser inhumada en La Madrague.

"Hace algunos años, se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo... Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral", dijo. Bardot se resignó entonces a renunciar a las gestiones y aceptó la idea de ser enterrada junto a sus padres, en el cementerio junto al mar de la turística localidad.

El funeral, organizado el miércoles en Saint-Tropez, se llevará a cabo "con sencillez", dijo a AFP Bruno Jacquelin, portavoz de la fundación creada por la intérprete destinada a la protección de los animales

