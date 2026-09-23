Mientras la actriz y conductora argentina Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei , su familia tomó una decisión contundente: restringir la difusión de información sobre su estado de salud y evitar el contacto con la prensa.

Así lo reveló el periodista Ángel de Brito , quien dio más detalles de cómo el entorno de la diva de los almuerzos optó por canalizar las novedades y últimas actualizaciones.

"La familia cerró todos sus teléfonos, no le contestan a nadie, no dan información", subrayó el conductor en su programa Ángel responde (Bondi Live) .

Mirtha Legrand internada: qué se sabe de su salud y el dato de "última hora"

La conductora, de 99 años, ingresó al centro médico porteño el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta de una internación anterior. El último parte oficial , difundido el lunes 21, indicó que evoluciona favorablemente y que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios.

El ultimátum de la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Ángel de Brito explicó en Bondi Live que el entorno de Mirtha Legrand cerró sus vías habituales de comunicación para evitar filtraciones. "La familia cerró todos sus teléfonos, no le contestan a nadie, no dan información", aseguró el periodista, quien también contó que Marcela Tinayre y los nietos de la conductora la acompañan durante la internación.

En el último comunicado oficial dado a conocer el lunes 21, el Sanatorio Mater Dei indicó que la diva de los almuerzos evoluciona favorablemente de acuerdo con lo esperado y que continuará con el tratamiento y los controles.

Parte médico de Mirtha Legrand

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a los esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", precisó el texto firmado por el director de la institución porteña Dr. Enrique Echagüe.

La nueva internación comenzó el viernes 18 por un cuadro compatible con neumopatía. El centro de salud informó entonces que la conductora permanecería bajo estudios, tratamiento y controles.

Durante las últimas horas también trascendieron datos sobre la rutina de Legrand dentro del sanatorio. El periodista Adrián Pallares contó en Intrusos que la conductora realiza sesiones de kinesiología dos veces al día, puede permanecer sentada, mira televisión y se encuentra de buen humor. También señaló que la familia espera los resultados de los cultivos antes de definir los próximos pasos.

"La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa”, afirmó el presentador de América. Además, explicó que Mirtha sigue atenta a la televisión y cerró: "Lo decimos porque seguramente nos está viendo, porque está viendo televisión todo el tiempo".