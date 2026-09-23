Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue la salud de la diva de los almuerzos

El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles un nuevo parte de salud de la actriz y conductora argentina Mirtha Legrand.

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A cinco días de su internación, la diva de los almuerzos continúa mejorando del cuadro de neumopatía que motivó su reingreso a la institución porteña.

"Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", precisó el texto firmado por el director del centro sanitario, Dr. Enrique Echagüe.

El reporte había sido anticipado de manera informal por el periodista Adrián Pallares. Según contó en Intrusos, la actriz de 99 años realiza sesiones de kinesiología dos veces al día, puede permanecer sentada, mira televisión y se encuentra de buen humor.