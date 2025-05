José Mujica fue "el personaje político más importante que ha dado Uruguay en su historia": el recuerdo de Jorge Drexler tras la muerte del expresidente

"Una de las cosas más duras que tiene el vivir fuera de tu país y estar lejos son este tipo de cosas. A mí me gustaría estar ahora en Montevideo acompañando a la familia de Pepe, a los amigos y estar en esta circunstancia que no deja de ser triste, a pesar de que teníamos la inminencia de que iba a pasar", comenzó Drexler.

"Es el político más importante que ha dado en su historia, visto desde afuera. Yo tengo el beneficio y la cruz de ver las cosas desde afuera. La distancia te permite apreciar la relevancia humana, política y filosófica de un líder de Mujica. Me parece que la influencia de Pepe trasciende las orientaciones políticas, fue un referente para la vocación política, la ética política, la austeridad política, la vocación de servicio y diálogo. El Pepe ha hecho mucho por esa vocación de diálogo que tanto se admira de Uruguay", aseguró.

Drexler contó que aunque consideraba que no tenía un vínculo de amistad con el expresidente, sí pudo estar junto a él en varias situaciones que lo acercaron y generaron una relación de respeto mutuo. De hecho, luego de la noticia de su muerte el músico compartió en sus redes una despedida donde se los ve juntos.

Sin embargo, el cantante uruguayo explicó que defender a Mujica en el exterior también le trajo algunos dolores de cabeza y ataques.

"Yo me ligué unos cuantos palos por defender al Pepe y decir que había que verlo con perspectiva histórica. Fijate lo mal que debe estar la política para que un humanista, alguien que tenga una concepción filosófica, que tiene austeridad y vocación de servicio, nos haga pensar que no era un político. No, Pepe era un político en el mejor sentido de la palabra, la política como servicio a la polis, a la ciudad, la política como un deber de liderar un país no solo en lo administrativo y económico, sino desde la ideología y no solo partidaria. Liderar un país en cuanto a una concepción de la vida, del ser humano, de la región y del momento histórico", dijo.

"Mirá la repercusión mundial que está teniendo su muerte. Ahora que ya no está, la magnitud de su personaje va a sobrepasar todavía más lo que fue en vida. Hacer política no es solo accionar engranajes burocráticos muy necesarios, sino que la política también es tener una visión del ser humano, del país y de la época. Y eso lo hizo antes de ser presidente, durante y después", aseguró Drexler.