Juan Casanova: "El rock es una actitud que se lleva en la vida, pero también es una pose"

Para Casanova, el rock no es solo una cuestión de sonido, sino una actitud que se lleva puesta. "Yo creo que en este 2025, mismo, hay que preguntarse qué significa rock", comenzó, reflexionando sobre cómo el significado del género ha cambiado con el tiempo . Según el músico, "rock es una actitud no solo para tocar música, sino para la vida", aunque también señala que "hay muchos rockeros con actitudes de mierda". Casanova subraya que el rock es "una actitud que se lleva en la vida, pero también es una pose ", cuestionando las ideas preconcebidas sobre lo que debería ser un "rockero".

Para él, la actitud rock tiene que ver con cuestionarlo todo y no conformarse con nada . "Todo es cuestionable", dijo, insistiendo en que no hay ninguna verdad universal, sino tantas interpretaciones del mundo como personas existen.

Habló sobre cómo, durante su juventud, el rock fue una forma de resistencia contra el contexto político y social que vivió el Uruguay post dictadura militar. "Nuestra generación ocupó un lugar de decir, porque veníamos de tiempos en que era muy difícil decir, o casi imposible", recordó, refiriéndose a los años de dictadura y a la censura que marcó su juventud. La actitud de Traidores, según Casanova, fue más que un acto de rebelión: fue una manera de decir lo que muchos tenían "atragantado en la garganta".

"Más que incendiar cosas, era el decir, el no callarse", explicó, subrayando que la música fue utilizada como un medio para expresar lo que la sociedad no podía decir debido a la represión. "El rock en mi caso fue un medio de expresión, más que incendiar las cosas, era el poder expresarse", recordó Casanova, señalando que esa necesidad de libertad de expresión sigue siendo parte esencial del espíritu rock.

A lo largo de la entrevista, Casanova reflexionó sobre cómo la política, la edad y las circunstancias sociales contribuyeron a la creación de Traidores. "Nosotros éramos muy jóvenes", dijo, destacando que su activismo no fue solo por la edad, sino por el contexto social y político de la época. "La generación acciona joven, pero no es solo una cuestión de la edad, porque hoy ves a los pibes de 16 años y no hacen esas cosas", señaló, refiriéndose a cómo las generaciones actuales parecen tener menos urgencia de expresarse de manera combativa como lo hicieron ellos.

También habló sobre la relación que mantiene con su público a lo largo de los años. "Lo que puedo decir es que a lo largo de todas estas décadas hay gente en la calle que yo no conozco que se me acerca y me agradece", comentó, resaltando el impacto de sus canciones en la vida de las personas. "Mis canciones tuvieron efecto en personas desconocidas, personas comunes", añadió, destacando que la verdadera motivación para seguir creando viene del reconocimiento que recibe de su público.

Sobre la situación actual del rock y cómo la tecnología ha transformado la industria de la música, dijo: "hay un perpetuo equilibrio entre la guerra y la belleza", dijo, señalando cómo la tecnología puede ser tanto un aliado como un enemigo para los artistas. "La música, la industria de la música se ha convertido sobre todo en una marca", afirmó.