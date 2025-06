Las fotos de Nacho Álvarez y su pareja de vacaciones en París: paseos por el Sena, visitas a iglesias y más

"Me está esperando el avión, me voy a Europa", comentó a sus compañeros, al tiempo que explicaba que debía estar en el Aeropuerto de Carrasco a las 11 de la mañana dado que su vuelo despegaba sobre las 13. Acto seguido, sus compañeros le dijeron que "viajara tranquilo" porque "la casa está en orden".

"Sé que no está en orden, pero no me importa", había contestado entre risas el conductor.