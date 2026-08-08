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Netflix arrasa con la docuserie sobre la matanza universitaria que conmocionó a Estados Unidos

Con Joe Berlinger como productor ejecutivo, uno de los nombres más reconocidos del género true crime, y Skye Borgman a cargo de la dirección, a lo largo de sus episodios, reúne entrevistas con familiares de las víctimas, imágenes de archivo y registros exclusivos del caso.

8 de agosto de 2026 13:06 hs
Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad

Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad

Netflix sumó a su catálogo de agosto Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad, una serie documental de tres episodios que reconstruye el crimen de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, un caso que conmocionó a Estados Unidos en noviembre de 2022 y que tuvo una amplia repercusión mediática durante la investigación y el proceso judicial.

Con Joe Berlinger como productor ejecutivo, uno de los nombres más reconocidos del género true crime, y Skye Borgman a cargo de la dirección, a lo largo de sus capítulos, reúne entrevistas con familiares de las víctimas, imágenes de archivo y registros exclusivos del caso.

Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad

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Estrenada el sábado 1°, Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad se ubica en la segunda posición de las series más vistas en Uruguay, mientras que lidera en otros 34 países.

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De qué se trata Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad

La serie documental comienza con los hechos ocurridos durante la madrugada del 13 de noviembre de 2022, cuando los cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida en una casa que compartían en Moscow, Idaho. El caso generó una intensa búsqueda del responsable y durante semanas concentró la atención de los medios estadounidenses.

A través de tres episodios, la producción reconstruye la investigación utilizando entrevistas exclusivas con familiares y personas cercanas a las víctimas, además de imágenes de cámaras corporales, archivos policiales y otros registros obtenidos durante el proceso. Además, repasa cómo evolucionó la pesquisa hasta la detención de Bryan Kohberger, acusado por los asesinatos.

El documental dedica buena parte de su relato a mostrar el impacto que tuvieron los crímenes en el entorno de las víctimas y cómo la investigación avanzó a partir del análisis de pruebas forenses y otros elementos recolectados por los investigadores.

Bryan Kohberger

Bryan Kohberger

También aborda la enorme repercusión que alcanzó el caso en redes sociales, donde circularon numerosas hipótesis mientras las autoridades trabajaban para identificar al sospechoso.

Ficha técnica de Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad

  • Título original: The Idaho Murders: College Nightmare
  • Formato: Miniserie documental (true crime)
  • Fecha de estreno: 29 de julio de 2026
  • Cantidad de episodios: 3
  • Dirección: Skye Borgman
  • Productor ejecutivo: Joe Berlinger
  • Género: Documental, true crime, investigación criminal
  • Clasificación: TV-MA

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