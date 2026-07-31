Nirmal Purja, famoso alpinista reconocido por su documental de Netflix, está desaparecido en un grupo azotado por una avalancha mientras ascendía un pico de Pakistán

Diez personas, entre ellas el famoso escalador nepalí Nirmal Purja , están desaparecidas tras una avalancha ocurrida en el norte de Pakistán mientras se encontraban en plena expedición, anunció el jueves el club alpino de ese país.

"Nims" Purja , de 43 años, es mundialmente conocido por el documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible" que narra su ascensión de los 14 "ochomiles" -las famosas cumbres de más de 8.000 metros- en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord.

"El Club Alpino de Pakistán (ACP) recibió informes muy preocupantes sobre una avalancha que afectó a un equipo de escaladores en el Broad Peak (8.047 m) , en la cordillera del Karakórum ", aseguró la entidad a última hora del jueves.

La policía indicó el viernes que se habían encontrado los cuerpos de cuatro escaladores cerca de ese lugar.

El club indicó que la expedición liderada por Purja está compuesta por diez personas originarias de Nepal, Pakistán, Omán, Estados Unidos y China. Hasta el momento, no se ha podido contactar con ellos.

"Se está haciendo todo lo posible para garantizar que se movilicen helicópteros de apoyo y todos los recursos de rescate disponibles a la primera oportunidad, siempre que lo permitan las condiciones climáticas y operativas", añadió.

Nirmal Purja

Purja, quien sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña de tiempo completo.

En 2021, junto con un equipo de otros nueve escaladores nepalíes, completó la primera ascensión invernal del K2.

Broad Peak Avalanche Disaster



Four bodies have reportedly been found after a massive avalanche swept through an international climbing team high on Broad Peak in northern Pakistan.



Six climbers remain unaccounted for, including world-renowned mountaineer Nirmal “Nims Dai”… pic.twitter.com/lVwLNPhDfe — Royal Adventure Club (@RoyalAdvClub) July 31, 2026

"No pido nada más"

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo que estaban "trabajando urgentemente para verificar y comprender la situación" y afirmó que Pekín estaba dispuesto a brindar asistencia a Pakistán.

El Club Alpino informó que se habían enviado rescatistas equipados con dispositivos de geolocalización para buscar a los alpinistas desaparecidos.

Nirmal Purja

"A través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), ya hemos localizado a cuatro alpinistas", declaró a la AFP Ayaz Shigri, secretario general del Club Alpino, en la ciudad norteña y montañosa de Skardu.

"Por ahora, no podemos decir nada sobre lo que ha ocurrido exactamente", añadió.

Helicópteros militares consolidaron los esfuerzos en el terreno para encontrar a los escaladores y potenciar la operación en el desafiante entorno de gran altitud, según el club.

Esta semana Purja había escrito en X que estaba a punto de convertirse en la primera persona en escalar dos veces los 14 "super picos" sin oxígeno.

THE MISSION SHIFTS. THE COMPASS HOLDS.



This was never the plan. Initially, the plan was to climb just G2. But just before setting off for Pakistan, I ran the numbers on my 8000m summits. That’s when it hit me: if I tick off Broad Peak whilst I’m here , only one remains “Cho… pic.twitter.com/rovJzFcazP — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) July 27, 2026

"Broad Peak, no pido nada más que un camino seguro hacia la cima y de vuelta", publicó el alpinista.

"No doy por sentada ni una sola montaña. Ni una. En el momento en que mis pies abandonan el campamento base, voy al 100%. Siempre ha sido así. Siempre será así", agregó.

En su mensaje, Purja afirmó que su propósito "nunca" había sido él, sino "lo que represento": "Se trata de mostrarte a TI que tus montañas —sean cuales sean— se pueden escalar", sostuvo.

Broad Peak

El Broad Peak es la duodécima montaña más alta del mundo, situada en la cordillera del Karakórum, en el norte de Pakistán. Considerada una de las ascensiones más duras y técnicas de todos los ochomiles, fue escalada por primera vez en 1957 por un equipo austríaco.

Conocido localmente como Falchan Kangri, es la tercera más alta de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán.

El Broad Peak debe su nombre a su característica más distintiva: una cresta cimera inusualmente larga y extensa que se prolonga a lo largo de unos 2 kilómetros. Esta cresta alargada confiere a la montaña una silueta ancha y vasta cuando se contempla desde la distancia, diferenciándola de los perfiles más afilados y piramidales de muchos picos vecinos como el K2, situado a tan solo 8 kilómetros de distancia.

Hallaron dos cuerpos y restos de un tercero

Horas después de la desaparición del grupo, los equipos de rescate recuperaron este viernes los cuerpos de dos alpinistas y los restos de un tercero.

El equipo que salió al rescate del grupo Foto: AFP

"Se han encontrado los cadáveres de dos escaladores y se ha recogido la pierna de un tercero en el lugar de los hechos. Los dos hallados son Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy, de Omán, y Pur Bahadur Gurung, de Nepal", confirmó a EFE el presidente del Club Alpino de Pakistán (ACP), el general de división Irfan Arshad.

El resto del grupo desaparecido estaba compuesto por el paquistaní Sohail Sakhi, la omaní Nadhira Al Harthy, la estadounidense Mallory Geis, el chino Wang Zhong, y los nepalíes Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa y Gyalu Sherpa.

Arshad detalló que tanto los cuerpos como los restos humanos recuperados ya han sido trasladados al hospital de la ciudad de Skardu, base habitual para las expediciones en la cordillera del Karakórum, donde se encuentra el Broad Peak, y aseguró que "la operación continuará también mañana" para tratar de localizar a los demás desaparecidos.

Nadhira Al Harthy fue la primera mujer omaní en escalar el Everest. La agencia oficial de noticias omaní, ONA, confirmó el fallecimiento de la escaladora, y aseguró que fue en una avalancha en el monte Broad Peak de Pakistán, citando a las autoridades paquistaníes y la empresa organizadora de la expedición tras hallar su cadáver "al pie del lugar del derrumbe".

Nadhira se convirtió en la primera mujer omaní en alcanzar la cima del Everest en 2019. La escaladora también fue coronada en el K2 y el Manaslu, entre otros picos.

Con base en AFP y EFE