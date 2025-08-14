Pali Silvera, bajista de Estelares: "Si dejáramos el permanente movimiento yo no sé si hubiésemos permanecido tanto tiempo"

En medio de un año de constante gira que los llevó por España y Francia, y que los tendrá en Colombia y México , la banda argentina Estelares llegará a Uruguay el próximo viernes 15 de agosto para tocar en Montevideo Music Box , con su nuevo disco Los Lobos recién salido en plataformas.

Pablo “Pali” Silvera, bajista de la banda, dijo en una entrevista con El Observador que el grupo de La Plata vive hace años en “permanente movimiento” , al punto que con 30 años de historia no sabe si Estelares hubiese seguido tanto tiempo sin las giras.

Dentro de ese mundo de viajes y toques constantes, el grupo tiene a Uruguay como uno de sus puntos fijos en el mapa año a año.

Esta vez llegarán con temas de su nuevo álbum, lo que para los argentinos representa el desafío de encontrar el “balance” entre lo novedoso y los clásicos como Un día perfecto, Ella dijo, o Es el amor , que el público quiere escuchar.

¿Qué se puede esperar de este nuevo concierto que van a tener en el Montevideo Music Box?

Nosotros estamos de gira permanente, pero en este caso también va a haber en estos shows que vienen ahora pronto para nosotros, entre los que está el de Montevideo, algo nuevo que es que salió nuestro disco, el último disco que grabamos, que se llama Los Lobos. Seguramente varias canciones del disco nuevo van a estar dentro de la lista de temas que vamos a hacer.

¿Cómo se maneja el equilibrio de mostrar lo nuevo, sobre todo lo muy nuevo como es en este caso, con la necesidad lógica del público también de querer escuchar los temas de siempre?

A veces es complicado cuando tenés una carrera tan extensa, de tantos discos y con tantas canciones que el público quiere escuchar. Por supuesto es imposible mostrar todo de punta a punta, pero tratamos de buscar un balance entre las canciones que siempre el público quiere, más algunas cosas nuevas.

Trataremos de armar el show nuevo con estas nuevas canciones, algunas fuimos mostrándolas antes de sacar el disco y seguramente sumaremos algunas más, más las canciones más conocidas o las que el público más disfruta terminan de redondear la lista.

¿Cómo se llevan con el público uruguayo?

Nosotros siempre hemos sentido el cariño y la amabilidad del público uruguayo. Hace muchos años que vamos, desde escenarios pequeños hace más de 20 años. Siempre para nosotros Montevideo forma parte del armado de nuestra grilla de shows que vamos a hacer durante el año.

Siempre hemos tenido una muy buena onda con el público uruguayo, aparte hay canciones de Estelares que nombran a Uruguay, porque también hemos pasado por fuera de la actividad de la banda personalmente muchos momentos muy gratos en el país.

¿Cómo definen este nuevo álbum?

A mí me resulta siempre difícil darles características, pero yo creo que es un disco con canciones que nos gustan mucho como quedaron, pero que también refleja bien el momento de la banda, este momento de la banda que tiene a su tiempo.

Está muy atravesado por los músicos. Tiene el sello de lo que es la banda, de cómo está sonando hoy, por supuesto teniendo muy en cuenta lo que es la raíz de Estelares.

Yo creo que lo que siempre ha tenido de bueno Estelares, que forma parte de su patrimonio artístico, es la conjunción, la forma de armar las canciones de Manuel (Moretti), sus letras, cómo toca Víctor (Bertamoni) la guitarra, cuáles son sus características y cada uno de los componentes. Yo mismo desde el bajo, hay una canción mía también que forma parte del disco, pero siempre es la naturaleza artística de Estelares, refleja perfecto eso.

Uno puede ver en las canciones del nuevo disco varios temas más tirados al rock con guitarras más fuertes, y otras con algunos ritmos más suaves y con sonidos más poperos. ¿Buscaron un poquito los extremos en ese sentido o fueron temas que fueron saliendo?

Creo que todo ese arco que vos escuchaste es el arco y la paleta de colores que maneja Estelares. Eso forma parte de nuestra naturaleza, nos sentimos cómodos en todo ese espectro con “sintes” de pop y guitarras de rock, melodías floridas, y letras donde hay metáfora y poesía.

En definitiva es lo que originalmente, sin decirlo, nos propusimos, buscar el sonido propio.

471823253_10160661473717470_6359436860571323209_n Pablo "Pali" Silvera, bajista de Estelares Estelares (Difusión)

¿Cómo es el proceso de hacer un disco en medio de tanta gira?

Siempre nos hacemos del tiempo porque una de las características que forma parte de la naturaleza de Estelares es eso, el permanente movimiento. Si eso lo dejáramos de lado, yo no sé si hubiésemos permanecido tanto tiempo, y en ese movimiento también forma parte la composición, el ensayo y la grabación de temas.

Últimamente hace un par de discos, desde hace dos o tres discos, nos tomamos unos días, nos vamos pasando material, Manuel nos va pasando demos que él va armando en el estudio que tiene en su casa, y ahí los vamos escuchando.

Después ensayamos muy poco, no hacemos como se hacía en otro momento, esos meses de ensayo intensivo, sino vamos conociendo cada uno por nuestro lado los temas y tratando de subirnos a las canciones. Lo que pasa es que nos conocemos tanto que después de tantos años sabemos más o menos como encontrar caminos más cortos para llegar al lugar que queremos.

¿Esto también habla de una necesidad actual de estar más en la gira que en el estudio?

Siempre tocamos mucho, siempre intentamos tocar mucho desde que empezó la banda hace 30 años. Tratábamos de tocar lo más que podíamos, en bares chiquitos, después conforme fue creciendo fuimos buscando lugares que nos proveyeron desde la parte técnica para poder armar un buen show. A mí personalmente es lo que más me gusta, el show en vivo, más que cualquier otra cosa.

El año pasado cumplieron 30 años como banda, ¿cómo definen esta etapa en la que están?

Una etapa de tranquilidad, de madurez, de búsqueda de serenidad y que las canciones estén por encima de todo.

¿Se dieron cuenta en algún momento que esa fase de tranquilidad era necesaria?

Siempre es necesario y en este caso se dio naturalmente, no es que nos pusimos de acuerdo en algo, ni que esto fue charlado, ni nada, es incluso una interpretación mía que observo de la banda.

¿Qué es Estelares para vos?

Forma parte de mi vida. Yo miro hacia atrás y Estelares ha estado acompañándome la mayoría de mi vida. Cada una de las cosas importantes que me han pasado en estos últimos 30 años, que han sido muchísimas, han sido acompañadas por la banda, ¿viste? Esto solo ya define la importancia que tiene para mí.