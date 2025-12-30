Dólar
TENDENCIAS

¿Por qué se usa ropa blanca para Año Nuevo?

La costumbre de adoptar dicho color en Nochevieja proviene del Candomblé, una religión de la diáspora africana que se desarrolló en Brasil en el siglo XIX, y simboliza paz y purificación espiritual.

30 de diciembre 2025 - 14:17hs
Por qué vestirse de blanco en Año Nuevo

Las celebraciones de Año Nuevo suelen dar paso a una de las tradiciones más adoptadas en los últimos años: el uso de ropa blanca como outfit.

La costumbre de adoptar dicho color en Nochevieja proviene del Candomblé, una religión de la diáspora africana que se desarrolló en Brasil en el siglo XIX, y simboliza paz y purificación espiritual. Es por ello que, en el país vecino, la culminación de la Festa de Lemanjá suele convocar a miles de asistentes bajo esta tonalidad de indumentaria.

¿Por qué se usa ropa blanca para Año Nuevo?

De acuerdo a la colometría, la elección del color blanco en el outfit para recibir Año Nuevo reside en su simbolismo: por su naturaleza, representa la pureza y la limpieza.

En el contexto del cambio de ciclo, vestirse con esta tonalidad funciona como un acto psicomágico: la intención de dejar atrás las cargas negativas del pasado y comenzar el año con una “hoja en blanco”.

Los especialistas en tradiciones culturales coinciden en que vestirse de blanco representa:

  • Renovación: Una forma visual de marcar un renacimiento personal y la apertura hacia nuevas metas.
  • Atracción de energía: En diversas creencias, el blanco actúa como un “imán” para las vibraciones positivas y el optimismo.
  • Conexión espiritual: En muchas regiones, la práctica está ligada a ritos religiosos que buscan la paz y la armonía para la comunidad.

