Reabre el Espacio Cultural García Lorca en Montevideo con una recreación de la tumba Tutankamón: los detalles del evento

Desde el 9 de Octubre 2026 llega a Montevideo Tutankamón, La Experiencia , una actividad que inaugurará el Espacio Cultural García Lorca, ubicado en el corazón de Pocitos y que desde hace años se encontraba cerrado.

Según la descripción de la propuesta, Tutankamón, la experiencia "pone en escena uno de los descubrimientos más impactantes de todos los tiempos y conecta al público con el misterio, la belleza y el legado del Antiguo Egipto".

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma RedTickets a $990 y las funciones son desde el 9 de octubre, de martes a domingo desde las 11 a las 20 horas.

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A más de un siglo del hallazgo de la tumba de Tutankamón, la muestra invita a adentrarse en un universo que combina historia, enigmas y emoción, acercando a todos a una civilización que continúa fascinando a generaciones enteras.

Con más de 150 réplicas realizadas bajo las normas establecidas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto, la exhibición revela momentos claves de la vida de Tutankamón: su reinado y los interrogantes en torno a su muerte.

Uno de los puntos más impactantes es la recreación de la tumba y los tesoros encontrados en su interior, que permite dimensionar la magnitud del descubrimiento realizado por Howard Carter en 1922, un hito que cambió para siempre la historia de la arqueología.

La experiencia se potencia con contenido audiovisual que recrea la atmósfera de la época y traslada al visitante al corazón del Antiguo Egipto, sumando una capa visual y sensorial que amplifica la experiencia.

La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, especialista con trayectoria internacional, aportando rigor académico a una iniciativa pensada para grandes y chicos.

A lo largo de las distintas salas, los visitantes también podrán descubrir cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, sus creencias, rituales funerarios y la concepción del más allá.