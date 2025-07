"No me sorprendió, siempre fue de izquierda": Sergio Puglia opinó sobre el pase de Blanca Rodríguez al Frente Amplio

Conocido miembro del Partido Nacional, durante el momento en que la charla viró hacia lo político, Galeano no tardó en consultarle sobre otra figura de los medios que en los últimos años cambió la pisada y pasó a filas políticas: Blanca Rodríguez, actual senadora por el MPP y exconductora de Subrayado, el noticiero de Canal 10.

" Blanca tiene todo el derecho a elegir ", respondió Puglia enfáticamente, a lo que el conductor contraatacó preguntando si en su momento no lo tomó por sorpresa la noticia.

"A mí no me sorprendió nada. Era una mujer de izquierda, toda la vida se supo que era de izquierda, qué novedad hay. Que no se pronunciara políticamente en televisión, que fuera lo más ecuánime posible, a pesar de que a veces se le escapaba una cara, un gesto, algo, o una opinión... En definitiva: es una mujer con una trayectoria excepcional, una comunicadora increíble y tiene todo el derecho del mundo a militar donde le gusta y hacer otra tarea”, aseguró el jurado de MasterChef.

En seguida fue consultado sobre qué piensa que le puede sumar como senadora al país, a lo que Puglia destacó que la considera una mujer "culta, inteligente y sensible", y que ve que puede incidir en "temas sociales y culturales, como María Inés Obaldía".

Puglia no quiso arriesgarse, por otro lado, a coincidir con la visión de que podría llegar a ser candidata a la presidencia por el Frente Amplio en 2029.

"No sé que puede pasar. Capaz es la expresión de deseo de mucha gente y no el de ella especialmente", concluyó.

La charla sobre el tema se puede ver a partir del minuto 47 en el siguiente video.