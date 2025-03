Las novedades en la vida de Sergio Puglia no terminan, y luego de que hace algunos meses c oncretara finalmente su mudanza a su nueva casa en Punta del Este, el comunicador y cocinero anunció que hay un nuevo integrante en la familia que comparte con su esposo Horacio Correa.

"Aunque ustedes no lo saben me crié rodeado de perros boxers y tener uno una vez más, me llena de muchísima emoción", agregó Puglia en la publicación de Instagram, que se llenó de felicitaciones de parte de sus seguidores.