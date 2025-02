Sergio Puglia advierte por una estafa que utiliza su nombre: "No crean este cuento del tío"

Sergio Puglia Diego Battiste

Por Gustavo Descalzi

Esta mañana el chef y comunicador Sergio Puglia subió a sus redes un posteo denunciando y advirtiendo a la población sobre una maniobra de estafa perpetrada por personas que utilizan su nombre.

"Comunicado Importante. Ante los recientes hechos relacionados a un grupo de "chefs italianos" que está solicitando dinero y afirmando haber participado en un evento organizado por mí, quiero dejar en claro que esto es completamente falso. No tengo ninguna relación con tales personas, ni con el evento que mencionan. Quiero advertirles para que no caigan en esta estafa. Les aseguro que no existe tal evento y les comparto algunos mensajes que he estado recibiendo para que puedan corroborarlo", dice la publicación.

Frente a la cantidad de mensajes recibidos por vecinos de Montevideo comentando haber sido interceptados en al vía pública con la modalidad del "cuento del tío", como vulgarmente se le llama, El Observador se contactó directamente con Sergio Puglia. "Me enteré porque recibí por Instagram una mensaje de una persona que me sigue. Me relató que lo pararon y le hicieron el "cuento del tío", con una historieta. Él se dio cuenta que era un cuento y no cayó, entonces de forma inmediata me contactó y me relató la experiencia que tuvo. Qué increíble, este cuento del tío ya lo habían hecho hace años", dijo.

¿Estamos hablando de personas que usted conoce, o se hacen pasar por cocineros italianos?

Yo no conozco a ninguno de estos, ni idea si son cocineros o son italianos, nunca los vi en mi vida. Ni organicé nada en Punta del Este, porque dicen que vienen a un evento a Uruguay. El cuento sigue porque venden unas ollas que dicen que trajeron para trabajar conmigo. Hacen toda una historia, digna de Hollywood, son unos artistas de primera. Por eso hice el posteo contando todo y advirtiendo sobre esta maniobra. ¿Aparecen más relatos? Sí, varios. Incluso uno de hace como 5 años o más, parece que el cuento lo hicieron en Ciudad de la Costa y otros barrios de Montevideo. Se ve que es cíclico, cada tanto se les ocurre agarrarme a mí y meterme en una estafa. Hay gente que puede confiar en el relato y caer en esta trampa. Por eso puse el comunicado, primero porque no me gusta que utilicen mi nombre y tampoco que estafen a la gente con un cuento del tío. ¿Esta maniobra es una persona sola, un grupo, andan caminando, en auto, que le han dicho del accionar? De varias maneras. Andan por los barrios caminando, pero también me dijo otra persona que los vio en un auto y que desconfió y que por suerte no cayó. Andan muy bien vestidos, muy correctos. Deben ser unos artistas, unos actores de primera, parece que hablan como un cocoliche [un dialecto que mezcla español con italiano], medio italiano, dicen que son primos. Unos tránsfugas. Aprovechan la oportunidad por los eventos de Punta del Este en estas fechas y como ya me mudé a Punta mezclan todo. Tienen una imaginación, deberían estar contratados para escribir una telenovela. Ahora hablando en serio: nunca traje a nadie, quiero advertir para que tengan cuidado, y no crean en este cuento del tío.