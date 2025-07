Rodrigo Romano criticó la postura de Tenfield con los derechos del fútbol: "En 2017 les dije que no se peleen con los jugadores y me contestaron un disparate"

En particular, Romano se refirió a la postura que la empresa tomó en aquel momento con respecto a su vínculo con los jugadores de la selección uruguaya y del fútbol local, que se reunieron en el movimiento Más unidos que nunca, originalmente en reclamo por el pago de derechos de imagen para los deportistas y que se posicionaron contra Tenfield.

POLÍTICA "No me sorprendió, siempre fue de izquierda": Sergio Puglia opinó sobre el pase de Blanca Rodríguez al Frente Amplio

"Me contestaron un disparate": qué dijo Rodrigo Romano sobre el conflicto entre Tenfield y los jugadores uruguayos

"Una de las cosas que le dije a Tenfield, no importa a quién, fue 'no te pelees con los jugadores, es tu materia prima, tu producto más importante es el fútbol y son los jugadores'. Me contestaron un disparate, como se hace siempre, y siguieron para adelante con una postura que a la larga los terminó perjudicando", agregó, cuestionando la postura tomada en aquel momento por la empresa de Francisco "Paco" Casal.