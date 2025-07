Series para ver, platos para degustar y más recomendaciones para despertar tu curiosidad: los recomendados de Picnic!

Estamos en la mitad casi exacta del año y, como no soy partidaria de las pasadas de raya, de las cuentas, de las culpas, de lo que hice y no hice, del tiempo que perdí o del que gané, te propongo en este Pícnic! que te dejes ganar por la curiosidad . Es bastante fácil lograrlo: solo hay que tener los cinco sentidos bien afinados y permitir a la mente controladora que divague por un rato.

En una mañana húmeda de niebla pegajosa, se me dio por pensar en las llamadas máquinas de baño. Eran tan solo unos carros tirados por caballos, que las mujeres de la era victoriana debían usar para así poder darse un baño en el mar. No solo tenían que estar vestidas de pies a cabeza; para llegar a la orilla nadie las podía ver y así alguien hizo negocio con el carro. Seguro que era un buen curioso.

Todo este compendio de cuestiones aparentemente inútiles forman parte del libro Un año viviendo con curiosidad , de E. Foley y B.Coates, del que lamentablemente creo que aún no hay traducción. No es una obra maestra ni por lejos, pero te regala una píldora de conocimiento aderezada con una sonrisa . Organizado en 365 entradas que no tienen ninguna relación con el día en que se lee cada una de ellas, es una forma rápida y divertida de aprender cosas nuevas.

No tengo idea para qué me servirá en esta vida saber qué es el "kuchisabishii" para los japoneses, pero estoy segura de que el lenguaje de las flores que usaban en épocas victorianas para comunicar mensajes “secretos” en una era de absoluto recato moral, me inspirará para hacer un ramo con acedera, alelí encarnado, begonia y unas cuantas camelias, de esas que florecen en estos días de frío. Acá te dejo el significado de cada una .

Me encontré de pronto haciendo asociaciones mentales improbables a partir de la pista de cada día, así como recordando libros o situaciones emparentadas. Así recordé una novela preciosa que leí hace años, El lenguaje de las flores, que se desarrolla en el siglo XX pero retoma ese significado del XIX, para recuperar la confianza ayudando a otros. De eso se trata la curiosidad: del descubrimiento y de la asociación.

Como dicen las autoras del manual de la curiosidad, “cada día resulta más difícil atravesar la cacofonía de ruido y apreciar esta riqueza. ¿Por qué, en lugar de sumergirnos en la maravilla que nos rodea, la mayoría perdemos una cantidad alarmante de horas en los agujeros de gusano de internet, devorando cosas que no importan y que no nos hacen sentir bien? Creemos que es hora de hacer una pausa y recordar lo que vale la pena saber. Un antídoto comprobado contra los efectos adversos del exceso de tiempo frente a la pantalla es la tecnología clásica y comprobada del libro.

La curiosidad es un arma hermosa ante tiempos innecesariamente veloces. Si cada uno de esos pedacitos de conocimiento sólo sirvieran para hacerte feliz por dos minutos, ya sería suficiente. Pero seguro que te sirven para mucho más. Gracias por la lectura, por el aliento, por los mails. Buena semana.

Para ver

descarga (3)

Ballard . Acaba de estrenar en Amazon Prime Video una nueva serie que no se siente como nueva, porque ya conocemos a la detective protagonista, y porque es un spin off del universo Bosch, otro detective que se hizo famoso durante varias temporadas (también disponibles en Amazon). Renée Ballard (interpretada por MaggieQ) es “enterrada” en el departamento de cold cases, como le llaman los anglosajones a los casos policiales largamente irresueltos. A pesar de que su nueva tarea es casi un castigo y apenas tiene apoyo de sus superiores, Ballard trabaja con un equipo de voluntarios en busca de pistas que son verdaderas agujas en el pajar, hasta que deduce que está frente a un entramado de corrupción interna. La estoy mirando con interés y tiene buena crítica.

comida-para-phil-2

Phil. El comediante Phil Rosenthal, creador de Everybody Loves Raymond, por la octava temporada de su serie documental de viajes y comida y yo recién me entero. Empecé de atrás para adelante así que voy por la octava y me está gustando mucho la propuesta descontracturada de Somebody Feed Phil (Netflix). El género me gusta casi siempre pero esta vez a los descubrimientos gastronómicos se le suma mucho humor, un estilo genuino y con mucho entusiasmo, lejos de la academia de la gastronomía y cerca del disfrute que representa la comida. Una invitación a explorar el mundo a través de sus sabores, de abrir los ojos a lo diferente, algo que siempre nos viene bien.

10toomuch-bvgh-videoSixteenByNine3000

Demasiado. Recién comienzo a ver Demasiado , la nueva serie de Lena Dunham (Netflix) y me gusta. Es una combinación interesante entre el estilo confrontativo de Dunham y la comedia romántica de los productores de Love Actually y Notting Hill. Es la historia semi-autobiográfica de la propia Dunham y su esposo, con romance, humor bien ácido y el viaje de autodescubrimiento que caracteriza a la autora y actriz famosa por Girls. Megan Stalter tiene un protagónico muy bien llevado e interpreta a una neoyorquina que, luego de una ruptura dramática con su novia, decide mudarse a Londres. Tal vez la recuerdes si viste Hacks, una serie en la que su personaje evoluciona notoriamente. También actuán en Demasiado Naomi Watts, Stephen Fry y Richard E. Grant.

Para disfrutar

X3A2177-Mejorado-NR-4-scaled

100 veces. Hoy inaugura la muestra Cien veces tranvía , una exposición del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra que propone un recorrido por la historia de este tradicional medio de transporte montevideano, desde sus orígenes a caballo hasta su etapa eléctrica y posterior desaparición en la década de 1950. Carlos Reyes Möller es el encargado de curar esta colección de documentos, fotografías, objetos originales, literatura, arte y memoria oral, entrelazando anécdotas, cifras y recuerdos. Se puede ver en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (Sarandí 450, Montevideo), de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Luego de un tiempo en Montevideo comenzará a recorrer el interior.

Trajes-de-papel-Centro-Cultural-de-Espana-en-Montevideo-07-15-2025_04_39_PM

Papel. Desde mañana 17 de julio se puede ver esta maravillosa muestra de la EMAD, la tercera edición de Trajes de pape l, una colección de trajes femeninos diseñada y realizada por estudiantes de segundo año de la carrera de Diseño teatral. Cada diseño es una obra de arte hecha con pliegues de papel. Se puede ver hasta el 30 de agosto, de lunes a sábado de 11 a 19 hs, en el Centro Cultural de España, entrada gratuita,

Arte italiano. En agosto comienza un curso que seguramente será hermoso, en el que se aprende italiano a través del arte . Las clases se dictan en formato online desde la UCU, a cargo de la Mag. Marina Sampò. Es para todo público.

slider-100-47

Ballet. Aviso con tiempo que en setiembre se viene la nueva Gala de Ballet del cuerpo del Sodre, y siempre conviene sacar entrada con mucha anticipación. El espectáculo inlcuye dos obras de destacados coreógrafos: Joaquín de Luz y Creig Davidson. Del 4 al 14 de setiembre.

tierra.slider.home_

Teatro. En agosto vuelve Tierra , de Sergio Blanco, esta vez en una temporada de 10 funciones en el Auditorio Nacional del Sodre. Es una pieza que nace de la figura de la madre del dramaturgo, la reconocida profesora de Literatura, Liliana Ayestarán, que murió en 2022. Blanco convocó a tres de sus exalumnos y la obra se va adentrando en sus vidas y en sus propios duelos.

6202

Kevin. También aviso con más anticipación aún, que en noviembre vuelve a Montevideo el talentoso Kevin Johansen , músico y cantautor que esta vez llega para presentar su premiado disco Quiero Mejor en el Teatro Solís. Será el 20 de noviembre.

20 niebla Montevideo.

La niebla. Este año parece ser más propenso a las nieblas, ¿o no? En cualquier caso, siempre es un espectáculo algo melancólico ver las ciudades y los pueblos tapados por una nube eterna que suele bajarnos la energía. Otra cosa, en cambio, es si vemos estas fotos de Montevideo bajo niebla , o estas de la cruz del Cerro Pan de Azúcar.

Todo muy rico

Tartelette Salted Caramel ! Ya la presentamos hace unos dias, pero sentimos que era importante e (1)

Cena Fungi. El sábado 26 hay cena fungi en Paraná, a cargo de los chefs Ivy Torres y Mónica Bonilla, con vinos Garzón, fungi de Terra, además de buena música de Juma. El menú está interesantísimo, con un principal de hongos Deliciosos al vino blanco sobre cremosos de papa ahumada, kale y avellanas tostadas. Más datos acá.

Dulces. La reconocida pastelera argentina Pamela Villar (tal vez la recordás de El Gourmet) dará una clase muy dulce en Montevideo, el 1 de agosto. Compartirá sus recetas de cheesecake de chocolate blanco y ricota, biscotti de almendras, naranjas y harina de maíz, cobler de peras y arándanos con con salsa inglesa y un roulade de chocolate y crema de café. Más info por el mail [email protected]

Bento. En Japón se le llama Bento u O-bento, a los alimentos preparados para transportar en recipientes, para llevar al trabajo, la escuela, o a cualquier otro evento fuera de casa. Nosotros les llamamos viandas pero los bentos tiene su lógica y quedan siempre mucho más lindos con sus onigiri (bola de arroz), tako san winnaa (frankfurter cortado en forma de pulpo), huevo duro y verduras (tomates cherry, brócoli, etc.) Para aprender a hacerlos habrá un taller el 26 de julio de 15:00 a 16:30 en la sede de la Asociación Japonesa, Plaza Vidiella 5632, Colón. M ás datos acá.

Caramelo. Lamento acercarte una tentación imposible de resistir, pero al mismo tiempo me alegro de compartir un pique dulce del nivel. La tartelette Salted Caramel es la nueva niña mimada de La Résistance Boulangerie. Sobre una masa sablée de cacao reposa un relleno de ganache de chocolate belga 70% que en su interior salted caramel y almendras tostadas laminadas. Delicia.

Wine Days. 1921, el restaurant del hotel Sofitel Carrasco, inaugura sus Wine Days el miércoles 23 de julio con un menú de cinco pasos creado por la chef ejecutiva Pilar Illaraga, y diseñado especialmente para maridar con etiquetas de distintas nacionalidades. Acá podés ver todas las fechas .

Un sandwichito por favor

Un sandwich de miga con pollo, morron asado y huevo, perfecto para disfrutar con tu bebida

El sandwich de miga, producto noble si lo hay (literalmente, lo inventó el Conde Sandwich) se encuentra en su mejor momento en De Miga, un local ubicado en el Centro (Mercedes y Convención) que, desde hace poco más de un año, ofrece 88 variedades de todo tipo y color, con dos factores en común: todos se hacen en el momento, cuando los pedís, y todos se hacen con pan de miga elaborado en el propio local.

Juan es argentino y llegó hace ocho años a Uruguay en busca de otro estilo de vida. El antojo de su esposa embarazada le terminó dando una idea y así nació De Miga, un lugar con los mejores sándwiches de este tipo que probé en los últimos tiempos, con destaques para los de peceto cortado finito con pesto, lechuga y tomate; el de camarones con salsa golf y jamón; el de ensalada apio, queso crema, manzanas verdes y jamón (una Waldorf entre dos lonjas de pan); el de roquefort y peras, el de morcilla, manzanas salteadas y queso (maravilloso), y siguen nombres.

Tienen un balance perfecto de ingredientes bien distribuidos para que todos los bocados disfruten de la combinación, sin necesidad de andar tironeando de las carnes o fiambres. Además, hay una gran variedad de opciones vegetarianas, incluyendo el de zanahoria, pasas, nueces y queso. Delicioso. Probá. Y pedí el folleto con los 88 gustos.

Me retiro con lo prometido, que alguien dijo que es deuda. La curiosidad del día es cómo nació el clásico Negroni. Todo indica que la versión más creíble es la de que un conde italiano, Camillo Negroni, entró un día de 1919 en el Caffè Casoni en Florencia y, harto de la ley seca de Estados Unidos (donde había viajado) pidió un café americano modificado: en vez de agua, ginebra. Los que saben dicen que para hacer un buen Negroni debe usarse ginebra, vermut y Campari. Te dejo la receta. Chin chin por la curiosidad!

25 ml de ginebra. 25 ml de Campari, 25 ml de vermut rojo dulce y mucho hielo.