De Alejandro Sánchez a Javier García: la muerte de Gabriel Rossi generó una ola de mensajes de despedida desde el sistema político

La muerte de Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas , generó una ola de mensajes de despedida desde distintos sectores del sistema político, cuyos dirigentes destacaron su trayectoria profesional, su compromiso con la salud mental y su calidad humana.

El médico psiquiatra falleció este jueves como consecuencia de las lesiones sufridas en un siniestro de tránsito ocurrido el pasado domingo en Durazno , cuando regresaba a Montevideo tras participar en una actividad en Tacuarembó.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , recordó a Rossi como "un gran profesional comprometido y trabajador" .

Murió Gabriel Rossi, de la Secretaría Nacional de Drogas, tras un accidente de tránsito en Durazno

"Lo vamos a extrañar mucho. Gracias, Gabriel, por tu generosidad y tu militancia" , escribió.

Una triste noticia, que nos golpea fuerte! El país pierde a un gran profesional comprometido y trabajador. Lo vamos a extrañar mucho. Gracias Gabriel por tu generosidad y tu militancia.

Un abrazo apretado a su familia ! https://t.co/iORb4FKuAd — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) August 6, 2026

Por su parte, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que Rossi era "un imprescindible" y dedicó un extenso mensaje a su memoria.

"Una excelente persona, un gran profesional, un funcionario ejemplar que no dudó un segundo en aceptar la Secretaría Nacional de Drogas porque, como me dijo, era volver a donde empezó. Renunció a su trabajo privado para dedicarse de pleno a la actividad pública. Trabajador incansable, siempre atento y preocupado por nosotros, los otros, y sobre todo por los más vulnerables, que eran aún mayor desvelo. Honraremos su memoria siguiendo su legado", expresó.

Falleció Gabriel Rossi.

Su familia perdió a un padre, un hermano, un hijo, una pareja…

A ellos mis más sentidas condolencias.

El país perdió un imprescindible, un gran compañero.

Una excelente persona, un gran profesional, un funcionario ejemplar que no dudó un segundo en… — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) August 6, 2026

El recuerdo de dirigentes del MPP

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Julieta Sierra, compartió una fotografía tomada durante un campamento de Gurises MPP realizado en febrero, en el que Rossi brindó un taller sobre salud mental.

La legisladora destacó la capacidad del psiquiatra para conectar con los jóvenes.

"Tuvo una pedagogía y un método tan brillante que logró que no volara una mosca y que, además, todos los presentes —qué desafío tener tantos gurises atentos por unas horas— participaran en su propuesta. Un tipo con una claridad y un compromiso excepcionales. Con muchísimas ideas disruptivas y pensamientos fuera de la cajita en la que a veces nos metemos para limitar hasta dónde llegamos", escribió.

Muchísima tristeza por el fallecimiento del querido Gabriel Rossi, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas.



Además del gran trabajo que llevaba adelante, me permito compartir que en febrero acompañó, dando un taller sobre salud mental, en el campamento de Gurises MPP.… pic.twitter.com/yaXK9zmrkF — Julieta Sierra (@julietasierraf) August 6, 2026

También desde el MPP, la diputada Ana Laura Melo recordó a Rossi y sostuvo: "Su calidez y su compromiso con la salud mental son una huella imborrable".

Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Gabriel Rossi, Secretario G. de la Junta N. de Drogas.



Diseñamos una jornada en el Parlamento con Pablo Inthamoussu y Dispositivo Ciudadela Flores. Su calidez y su compromiso con la salud mental son una huella imborrable. pic.twitter.com/2bovK5hJzu — Ana Laura Melo (@analauramelo_uy) August 6, 2026

"Su compromiso dejó una huella"

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, lamentó el fallecimiento de quien fuera su colega.

"Su compromiso con la salud pública, la salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos dejó una huella que trasciende los cargos", afirmó.

Danza agregó que desde ASSE trabajaban junto a la Junta Nacional de Drogas "con la convicción de que nadie debe quedar solo frente a una adicción, y ese camino seguirá siendo una prioridad".

Lamento profundamente el fallecimiento del Dr. Gabriel Rossi.



Su compromiso con la salud pública, la salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos dejó una huella que trasciende los cargos. Desde ASSE veníamos trabajando junto a la Junta Nacional de Drogas con la… https://t.co/Zq1pAiVaiC — Alvaro Danza (@DanzaAlvaro) August 6, 2026

El saludo de la oposición

El senador del Partido Nacional Javier García también expresó sus condolencias y recordó su vínculo con Rossi durante la carrera de Medicina.

"Un gran tipo y un excelente profesional. Estudiamos juntos buena parte de la carrera, cercano, con un humor muy fino, siempre alegre. Siempre comprometido. Un fuerte abrazo a su hijo Tomás, a su familia y amigos", escribió.

Falleció el Dr Gabriel Rossi, secretario de la JN de Drogas. Gran tipo y excelente profesional. Estudiamos juntos buena parte de la carrera, cercano, con un humor muy fino, siempre alegre. Siempre comprometido. Un fuerte abrazo a su hijo Tomás, a su familia y amigos. QEPD — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 6, 2026

Quien también se manifestó fue Daniel Radío, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas. "Excelente profesional. Serio. Responsable. Con vasta experiencia. Descansa en paz", publicó.